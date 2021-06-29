Сыновья Дэвида и Виктории Бекхэм устроили совместную фотосессию. Младший – копия мамы (фото)

Младший сын знаменитого футболиста Дэвида Бекхэма снялся в стильных образах со своим старшим братом, Бруклином. Поклонники отметили сходство Круза с его мамой

Новая фотосессия Круза и Бруклина Бекхэм / Фото: instagram.com/cruzbeckham

Семья Дэвида и Виктории Бекхэм, которая недавно показала очень редкие кадры со своим отцом, постоянно находится под прицелом внимания миллионов поклонников. Поэтому неудивительно, что они любят смотреть, как растут звездные дети – Бруклин, Ромео, Круз и дочь Харпер. В этот раз привлек к себе внимание 16-летний Круз – молодой человек позировал в стильных нарядах от популярных брендов и даже привлек к съемке своего старшего брата. Если и у вас амбициозные планы на этот сезон и вы хотите успеть не только фотосессию, заглядывайте в наш календарь летних лайфхаков, чтобы осуществить лето мечты.

Серия новых фото появилась в Instagram-аккаунте Круза Бекхэма. На одном из кадров он позирует вместе с 22-летним Бруклином Бекхэмом, который обнимает его за плечи. На другом фото возмужалый Круз уже появляется один, позируя в красных спортивных штанах, кроссовках и с цепочками на шее.

Сын Дэвида и Виктории Бекхэмов Круз Бекхэм / Фото: instagram.com/cruzbeckham

Образ сына Дэвида Бекхэма включал одежду от The Elder Statesman и Versace.

Круз Бекхэм / Фото: instagram.com/cruzbeckham

Поклонники не могли не отметить, что подросший Круз больше похож на Викторию Бекхэм, чем на Дэвида.

"Копия мамы!"

"Очень на маму похож"

"Мальчик вырос, а мы и не заметили"

Круз Бекхэм – младший сын Виктории и Дэвида Бекхэмов. Мальчик родился 20 февраля 2005 года. У него есть два брата и сестра – все они родились в разные времена года. Бруклин Джозеф Бекхэм – 4 марта 1999-го, Ромео Джеймс Бекхэм — 1 сентября в 2002-м, дочь Харпер Севен Бекхэм – 10 июля 2011-го.

Сам Круз объединил в себе два основных увлечения своих звездных родителей. Он обожает музыку и футбол, а также любит активные виды отдыха: сноуборд, скейтборд, велосипед. Со своим отцом он занимается боксом и часто появляется на спортивных мероприятиях.

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