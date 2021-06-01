Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как выглядит сельский дом Дэвида и Виктории Бекхэм за 48 млн грн, в котором они жили в нулевых: фото

Сегодня, 17:37

В Сети появилось фото дома одной из самых знаменитых звездных пар – Виктории и Дэвида Бекхэм. Недвижимость супруги приобрели еще в 2001 году, и пока не родились Харпер и Круз, семейство проживало именно в этом домике, похожем на амбар

Дом Виктории и Дэвида Бекхэм
Дом Виктории и Дэвида Бекхэм
Фото: Hellomagazine, instagram.com/victoriabeckham

После того как у Дэвида и Виктории Бекхэм, которая недавно показала очень редкие кадры со своим отцом, родился первый ребенок в 1999 году – Бруклин Бекхэм, они купили дом в деревне Олдерли Эндж. Недвижимость, переоборудованная из амбара, обошлась супругам в 1,25 миллиона фунтов стерлингов (около 48 миллиона гривен по нынешнему курсу). Тут провел детство их второй ребенок – Ромео, и пока не родились младшие дети Бекхэмов – Круз и Харпер, все семейство проживало именно в этом домике.

Журнал Hello! опубликовал фото первого семейного гнездышка Бекхэмов. Оказалось, что спругам пришлось вложить 200 тысяч фунтов стерлингов в ремонт, чтобы обустроить жилище.

Известный как Hollinshead House, дом построен из красного кирпича и имеет пять спален. На территории есть сад.

Дом Виктории Бекхэм и Дэвида Бекхэма
Дом Виктории Бекхэм и Дэвида Бекхэма
Фото: Hellomagazine

Внутри супруги сделали бассейн, а старинные деревянные балки стали аутентичным дополнением к интерьеру.

Бассейн в доме Бекхэмов
Бассейн в доме Бекхэмов
Фото: Hellomagazine

Кстати, именно сама Виктория Бекхэм выступала дизайнером помещений.

Дом Виктории и Дэвида Бекхэм
Дом Виктории и Дэвида Бекхэм
Фото: Hellomagazine

Смотрите в сюжете, как Виктория Бекхэм недавно отравилась ртутью из-за диеты:

Ранее появились фото отеля Софии Ротару в Крыму – Villa Sofia, стоимость которого оценили в 23 миллиона евро. Как оказалось в итоге, певица не продает отель.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек начали жить вместе! Смотрите фото их коттеджа за 18 млн долларов Бекхэм снимется в культовом сериале Друзья, а компанию ему составит Леди Гага СМИ выложили фото недвижимости Меладзе и Брежневой. Эта парочка - настоящие мультимиллионеры
Дэвид Бекхэм Виктория Бекхэм дома звезд
Реклама

Новости партнеров

Красавица из мира MMA взбудоражила поклонников пикантным фото
Красавица из мира MMA взбудоражила поклонников пикантным фото
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Регина Тодоренко и Влад Топалов заявили о переезде из России
Регина Тодоренко и Влад Топалов заявили о переезде из России
Кароль впервые призналась об отношениях с Даном Баланом
Кароль впервые призналась об отношениях с Даном Баланом

Популярные статьи

Сегодня, 11:31Психо

Пять правильных привычек для улучшения работы мозга

Сегодня, 11:07Вкусно

Что приготовить на ужин из фарша – 5 рецептов из разных стран

Сегодня, 10:10Фаново

День защиты детей: красивые поздравления и стихи

Сегодня, 06:50Психо

Гороскоп на сегодня 1 июня для всех знаков зодиака: Стрельцы, терпения вам!

Сегодня, 06:00Звездно

Тарзан поразил Сеть необычным подарком для Наташи Королевой: Какая красота

Вчера, 18:17Психо

Что не нужно женщине обсуждать с мужчиной: три запретные темы

Вчера, 15:46Events

Ретроградные планеты-2021: точные даты и как они повлияют на нашу жизнь

Вчера, 13:47Звездно

Это медаль на моем теле: Анастасия Приходько объяснила, почему обвисшая грудь красивее "идеальной"

Вчера, 11:31Вкусно

Как вернуть свежесть лавашу и 10 рецептов с ним

Вчера, 11:02Звездно

Олег Филимонов о внезапной смерти 15-летнего внука: Мы предполагаем, что оторвался тромб

Вчера, 10:53Звездно

Наташа Королева в боди устроила откровенные танцы под украинскую песню

Вчера, 10:23Вкусно

Что приготовить из куриного филе на ужин – 5 оригинальных рецептов

Вчера, 00:03Звездно

Олег Филимонов потерял внука (обновлено)

30 маяЗвездно

Выбрал одну, а пишет другой: Холостяка Тимати раскритиковали за его посты об Алисе Грабовой

30 маяЗдорово

Аллергия на солнце и пыльцу: как распознать и справиться

29 маяЗвездно

Холостяк Тимати в финале шоу выбрал Катю Сафарову

Новости партнеров

Победительница "Холостяка" Даша Ульянова полностью обнажилась
Победительница "Холостяка" Даша Ульянова полностью обнажилась
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Андре Тан показал универсальное летнее платье
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
В сети сравнили звезд в купальниках и вечерних платьях. Фото
В сети сравнили звезд в купальниках и вечерних платьях. Фото
Кайли Дженнер в тесном бикини поделилась соблазнительными фото
Кайли Дженнер в тесном бикини поделилась соблазнительными фото
У кого вакцины против Covid-19 могут вызвать побочные эффекты
У кого вакцины против Covid-19 могут вызвать побочные эффекты
Дочь Сумской шокировала признанием об издевательствах в школе
Дочь Сумской шокировала признанием об издевательствах в школе
Вакарчук ответил на слухи об алкоголизме
Вакарчук ответил на слухи об алкоголизме

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять