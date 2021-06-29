Сын Наташи Королевой перепел хит Макса Барских и нарвался на критику: Лучше идти по стопам отца

Сын Наташи Королевой Архип на домашней вечеринке исполнил песню Макса Барских. В Сети не оценили выступление сына певицы

Сын Наташи Королевой перепел хит Макса Барских / Фото: instagram.com/koroleva__star

Похоже, сын Наташи Королевой и Тарзана Архип любит творчество Макса Барских. Не так давно звездный наследник станцевал на пилоне под украинскую песню Макса Барских "Двоє", а теперь решил исполнить одну из песен артиста. На домашней вечеринке Архип спел хит украинского исполнителя "Хочу танцевать".

Видео поделилась мама Наташи Королевой Людмилы Порывай у себя в Instagram.

"Внук устроил в честь моего визита в Москву вечеринку !!! Познакомил с друзьями ! Хорошие ребята!!!" – подписала видео мама певицы.

В комментариях большинство подписчиков не оценило домашнее выступление Архипа.

"Певец и танцор так себе"

"Детский лепет"

"Ни петь, ни танцевать"

"Преподайте ему уроки танцев что ли! Нелепые кривляния, неуклюж"

"Ни голоса, ни движений! По-моему, лучше идти по стопам отца"

Стоит отметить, в Сети часто критикуют Архипа. Не так давно под одной из совместных фотографий Наташи Королевой с сыном ее попросили меньше пиарить звездного наследника.

Архип часто появляется в компании мамы на светских мероприятиях. К тому же, недавно сын Наташи Королевой начал покорять шоу-бизнес. Он выпустил свою версию знаменитого хита мамы "Дельфин и русалка" – тогда Архипа в Сети похвалили. После этого он записал еще один трек, но новую роботу сына Королевой не оценили и порекомендовали найти новое увлечение.

Наташа Королева никак не реагирует на критику в адрес сына. Вместо этого она хвастается новыми достижениями своей семьи – они с сыном стали ведущими чарта на одном из музыкальных каналов и как отметила певица, рейтинги у программы хорошие.

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