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Осторожно, горячо! Тина Кароль снялась в полупрозрачном платье лежа на полу (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
29 июня, 09:31
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Певица Тина Кароль поделилась с фолловерами откровенным видео с новой фотосессии, в котором она позирует в сексуальных позах
Тина Кароль очаровала откровенными фото в полупрозрачном платье
Тина Кароль очаровала откровенными фото в полупрозрачном платье / Фото: instagram.com/tina_karol

Певица Тина Кароль, которая ушла со своего концерта в Одессе, опубликовала видео с горячей фотосессии. В нем артистка выгибается на камеру в полупрозрачном наряде и с мокрыми волосами. Стоит ли говорить, что ее фолловеры в восторге.

Не менее красивые фото получились и у нас, во время путешествия на электрокаре Jaguar по самым красивым и самым инстаграмным местам вокруг Киева. Смотрите полную историю с фотоотчетом здесь.

Тина Кароль снялась в промо для своего выступления на столичном фестивале Atlas Weekend. Платье певица надела поверх черного боди. Образ звезды дополнила прическа с эффектом мокрых волос.

Свой восторг от увиденного поклонники Тины Кароль очень коротко, но емко описали в комментариях к ее посту:

  • "Господи, нет слов"
  • "Какая красивая женщина! Восхищаюсь"
  • "Слишком нереальная!"
  • "Икона!"
Скриншот: instagram.com/tina_karol
Скриншот: instagram.com/tina_karol

Выступление Тины Кароль на Atlas Weekend в 2021 году будет дебютным. Вместе с ней на сцену выйдет барабанщик популярного американского певца Джастина Бибера.

Atlas Weekend продлится до 11 июля. Большинство заявленных артистов мероприятия – украинские.

Смотрите с сюжете, как звезды шоу-бизнеса относятся к бодипозитиву:

Напомним, что ранее Тина Кароль рассказала, почему не выступает в России, и объяснила это самоидентификацией.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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