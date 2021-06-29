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Сини Девіда і Вікторії Бекхемів влаштували спільну фотосесію. Молодший – копія мами (фото)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
29 червня, 11:08
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Молодший син знаменитого футболіста Девіда Бекхема знявся в стильних образах зі своїм старшим братом, Брукліном. Шанувальники відзначили схожість Круза з його мамою
Нова фотосесія Круза і Брукліна Бекхемів
Нова фотосесія Круза і Брукліна Бекхемів / Фото: instagram.com/cruzbeckham

Сім'я Девіда і Вікторії Бекхем, яка нещодавно показала дуже рідкісні кадри зі своїм батьком, постійно перебуває під прицілом уваги мільйонів шанувальників. Тому не дивно, що вони люблять дивитися, як ростуть зіркові діти – Бруклін, Ромео, Круз і дочка Харпер. Цього разу привернув до себе увагу 16-річний Круз – молодик позував в стильних образах від популярних брендів і навіть залучив до зйомки свого старшого брата. Якщо й у вас амбітні плани на цей сезон і ви хочете встигнути не тільки фотосесію, заглядайте в наш календар літніх лайфхаків, щоб втілити літо мрії.

Серія нових фото з'явилася в Instagram-акаунті Круза Бекхема. На одному з кадрів він позує разом з 22-річним Брукліном Бекхемом, який обіймає його за плечі. На іншому фото змужнілий Круз вже з'являється один, позуючи в червоних спортивних штанах, кросівках і з ланцюжками на шиї.

Син Девіда і Вікторії Бекхемів Круз Бекхем
Син Девіда і Вікторії Бекхемів Круз Бекхем / Фото: instagram.com/cruzbeckham

Образ сина Девіда Бекхема включав одяг від The Elder Statesman і Versace.

Круз Бекхем
Круз Бекхем / Фото: instagram.com/cruzbeckham

Шанувальники не могли не відзначити, що Круз, який дуже підріс, більше схожий на Вікторію Бекхем, ніж на Девіда.

  • "Копія мами!"
  • "Дуже на маму схожий"
  • "Хлопчик виріс, а ми й не помітили"

Круз Бекхем – молодший син Вікторії та Девіда Бекхемів. Хлопчик народився 20 лютого 2005 року. У нього є два брати й сестра – всі вони народилися в різні пори року. Бруклін Джозеф Бекхем – 4 березня 1999 го, Ромео Джеймс Бекхем – 1 вересня у 2002-му, дочка Харпер Севен Бекхем – 10 липня 2011-го.

Сам Круз об'єднав в собі два основних захоплення своїх зіркових батьків. Він обожнює музику і футбол, а також любить активні види відпочинку: сноуборд, скейтборд, велосипед. Зі своїм батьком він займається боксом і часто з'являється на спортивних заходах.

Дивіться в сюжеті, як Вікторія Бекхем нещодавно отруїлася ртуттю через дієту:

Дивіться, як виглядає будинок Девіда і Вікторії Бекхемів за 48 мільйонів гривень, в якому вони жили в нульових.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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