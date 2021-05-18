Виктория Бекхэм показала очень редкие кадры со своим отцом в честь его дня рождения

Экс-солистка Spice Girls никогда ранее не публиковала столько снимков со своими родными. Родители Виктории – редкие гости на ее странице в Instagram

Виктория Бекхэм со своим отцом Джеки Адамсом Фото: instagram.com/victoriabeckham

Экс-солистка группы Spice Girls и британский дизайнер Виктория Бекхэм, которая в апреле отметила свое 47-летие, сегодня празднует день рождения своего отца – Джеки Адамса. В честь этого знаменитость опубликовала несколько очень редких фото с папой в Instagram.

"С днем рождения, папа! Мы все так тебя любим! Уже не могу дождаться, чтобы отпраздновать с тобой! Ура! Целую", – подписала публикацию Бекхэм.

Виктория Бекхэм со своим отцом Джеки Адамсом Фото: instagram.com/victoriabeckham

В комментариях поклонники Виктории стали поздравлять ее с именинником:

С днем рождения вашего прекрасного отца!

Какой красивый у вас папа, с праздником!

Красивые фото!

Скриншот: Instagram

В молодости Джеки Адамс, отец Виктории, был инженером-электронщиком и имел собственный бизнес. Семья жила в достатке, чего очень стеснялась Виктория, которая просила отца не высаживать ее из семейного Rolls Royce около школы. Будущая икона стиля чувствовала себя некомфортно из-за того, что она была из более обеспеченной семьи, чем ее сверстники.

Ранее Виктория Бекхэм показала пасхальное фото с мужем и детьми.

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