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Муж, я так скучала: Настя Каменских трогательно обратилась к Потапу

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
29 июня, 08:40
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У певицы плотный график выступлений, а совсем недавно она и вовсе снимала собственное реалити в Мексике, куда поехала без супруга
Настя Каменских трогательно обратилась к Потапу
Настя Каменских трогательно обратилась к Потапу / Фото: instagram.com/kamenskux

Певица Настя Каменских, которая ранее призналась, чем заканчиваются их с Потапом ссоры, написала своему мужу очень милое послание. Причиной тому стало большое количество работы из-за которой, пара реже стала видеться. Об этом певица написала в Instagram трогательный пост.

"Муж, я так скучала мы так редко стали видеться из-за съемок и концертов… и с одной стороны работа — это прекрасно, но мне тебя очень не хватает", – написала певица под снимком, где Потам ее обнимает.

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У Каменских плотный график выступлений, а совсем недавно она и вовсе снимала собственное реалити в Мексике, куда поехала без супруга. Потап также не сидит без работы и ездит на концерты с группой Мозги.

Поклонники под снимком Каменских стали обсуждать пару и писать, что ее признание очень милое: "Милашки", "Милота", "Какая красивая пара".

/ Фото: скриншот

Эксклюзивное интервью с Настей Каменских для "Зіркового шляху" – смотрите видео:

Ранее Настя Каменских снялась в стильной и соблазнительной фотосесии. На снимках Настя позирует в черном боди с длинным рукавом и интересным вырезом, а также в стильном брючном костюме, надетом на голое тело.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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