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Супруга Джеджулы прокомментировала его решение отказаться от секса

Сегодня, 11:55

Шоумен проводит неожиданный эксперимент

Супруга Андрея Джеджулы Юлия Леус, которая обвинила шоумена в насилии, прокомментировала его решение отказаться от секса. Накануне Джеджула сообщил, что на некоторое время забудет об интиме.

Об эксперименте мужа Юлию Леус спросили в Instagram. В сторис она отвечала на вопросы фолловеров и кто-то поинтересовался, как она относится "к новому челленджу мужа".

Скриншот: instagram.com/stories/yla__yla

Юлия ответила картинкой забавного кота им одним предложением: "К сожалению, я не доктор".

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У нее также поинтересовались, как Андрей относится к новорожденной Аделине. По словам Леус, ее пока все устраивает. "Относится и заботится прекрасно пока. Тьфу-тьфу", – написала она.

Фото: instagram.com/yla__yla

Юлия Леус и Андрей Джеджула стали родителями в конце февраля. У них родилась дочка, которую назвали Аделиной.

Еще во время беременности Леус сообщила о ссоре с Джеджулой. Она не делилась подробностями, а лишь рассказала, что после конфликта попала в больницу с угрозой выкидыша. Также Юлия собиралась развестись с телеведущим.

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Напомним, что ранее стало известно о беременности актрисы Кирстен Данст.

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