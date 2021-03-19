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Жена Джеджулы рассказала об их отношениях после обвинений в домашнем насилии

Сегодня, 14:19

В декабре прошлого года между супругами разгорелся настоящий скандал

Жена шоумена Андрея Джеджулы, который ранее рассказал, будет ли развод после ее скандальных заявлений, Юлия Леус поделилась подробностями их отношений сейчас.

В конце прошлого года Юлия заявила, что Джеджула поднимал на нее руку, поэтому она планирует с ним разводиться. И теперь, отвечая на вопрос подписчика в Instastories Юлия уже не была так уверена.

Юлия Леус, Андрей Джеджула
Юлия Леус, Андрей Джеджула
Фото: instagram.com/djedjula, instagram.com/yla__yla

Подписчик спросил у жены Джеджулы, какие у них отношения сейчас. Юлия ответила кратко, но о разводе не сказала ни слова.

"Партнерские. Он мне помогает с малышкой", – написала Юлия Леус.

Скриншот Instagram

Месяц назад Юлия Леус родила дочку. В соцсети Андрей Джеджула активно делится эмоциями и ощущениями отцовства и совместными кадрами с малышкой.

В конце прошлого года Юлия Леус на последних месяцах беременности попала в больницу – была угроза выкидыша. Она обвинила в этом своего супруга, который, по ее словам, поднимал на нее руку. Тогда Юлия Леус заявила, что не боится одна воспитывать ребенка и не хочет прощать Джеджулу.

Ранее Андрей Джеджула рассказал о расставании с Сантой Димопулос.

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