Джеджула о расставании с Димопулос: "Не захотелось ничего иметь общего с певицами"

Андрей Джеджула рассказал, почему не сложились отношения с Сантой Димопулос

Недавно Андрей Джеджула рассказал, как складываются его отношения с женой после громкого скандала. Но это не первые отношения телеведущего, которые попали в поле зрения СМИ.

Андрей Джеджула и победительница "Танців з зірками" Санта Димопулос вместе прожили три года, но официально женаты не были. У пары есть общий сын Даниэль. В интервью YouTube-каналу Dorotye телеведущий рассказал, почему они расстались с Сантой.

По словам Джеджулы, виной всем был загруженный график и отвлекающие факторы, поэтому о женитьбе никто не задумывался. Тем более телеведущий был против карьеры Санты.

Санта Димопулос и Андрей Джеджула Фото: tv.ua

"Я не был большим сторонником певиц после Тани Найник (пела в "ВИА Гре" – прим.ред). Мне уж очень не захотелось ничего иметь общего с певицами", – сказал телеведущий.

О скандальном расставании телеведущий отказался говорить. Но отметил, что это он предложил расстаться.

"Сейчас мы воспитываем ребенка – и как оно было тогда? Я свои обиды закусил. Хочу ту ситуацию отпустить. Это просто мать моего ребенка. Я ей признателен, что она мне родила такого чудесного пацана. Мой первенец, мой красавец, вот за это скажу "спасибо", – сказал Джеджула об отношениях с Сантой сейчас.

Ранее Андрей Джеджула опубликовал фото с новорожденной дочкой.

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