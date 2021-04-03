Дружина Джеджули прокоментувала його рішення відмовитися від сексу
Шоумен проводить несподіваний експеримент
Дружина Андрія Джеджули Юлія Леус, яка звинуватила шоумена в насильстві, прокоментувала його рішення відмовитися від сексу. Напередодні Джеджула повідомив, що на деякий час забуде про інтим.
Про експеримент чоловіка Юлію Леус запитали в Instagram. У сторіс вона відповідала на питання фоловерів і хтось поцікавився, як вона ставиться "до нового челенджу чоловіка".
Юлія відповіла зображенням кумедного кота та одним реченням: "На жаль, я не лікар".
У неї також поцікавилися, як Андрій ставиться до новонародженої Аделіни. За словами Леус, її поки все влаштовує. "Ставиться і піклується прекрасно поки. Тьху-тьху", – написала вона.
Юлія Леус і Андрій Джеджула стали батьками наприкінці лютого. У них народилася дочка, яку назвали Аделіною.
Ще під час вагітності Леус повідомила про сварку з Джеджулою. Вона не ділилася подробицями, а лише розповіла, що після конфлікту потрапила до лікарні із загрозою викидня. Також Юлія збиралася розлучитися з телеведучим.
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