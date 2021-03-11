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Джеджула рассказал, будет ли развод после скандальных заявлений жены

Сегодня, 19:42

Телеведущий впервые прокомментировал скандал

В конце прошлого года жена Андрея Джеджулы Юлия Леус обвинила телеведущего, что из-за него она может потерять ребенка, и заявила о разводе. Сам телеведущий списывал слова Юлии на гормоны. В новом интервью для YouTube-канала Dorotye телеведущий рассказал, будет ли развод.

Телеведущий отказался обсуждать обвинения жены, что он поднимал на нее руку и был моральным абьюзером.

Андрей Джеджула и Юлия Леус с новорожденной дочкой Аделиной
Андрей Джеджула и Юлия Леус с новорожденной дочкой Аделиной
Фото: instagram.com/djedjula

"Я считаю, это глубоко личное. Мы стараемся подобрать ключи друг к другу. Не существует семей, в которых нет конфликтов. Просто во всех люди по-разному на них реагируют. Ты говоришь слово "избиение". Посмотри на меня, я вешу 96 килограммов, 192 рост. Если бы я занимался избиением, как ты говоришь ... у нас есть конфликт, у нас есть ссора, но каждый по-своему трактует эту историю", – сказал Джеджула.

На вопрос, будет ли пара разводиться, Андрей ответил, что это нужно узнавать у Юлии.

"Это надо у Юли спросить. Это она у нас мастер разводов. Это же она была инициатором первого. Я только специалист по бракосочетаниям и признаниям," – сказал телеведущий.

Стоит отметить, Андрей присутствовал на родах и пара сейчас живет вместе.

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