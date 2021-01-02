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"Патологический врун": жена Джеджулы жалеет, что не рассталась с ним раньше

Сегодня, 12:36

Юлия Леус поделилась новыми подробностями скандала с шоуменом

На днях беременная жена телеведущего Андрея Джеджулы модель Юлия Леус попала в больницу с угрозой выкидыша. Она заявила, что шоумен поднимал на нее руку, и что планирует разводиться и воспитывать ребенка одна.

В Instastories Юля поделилась новыми подробностями скандала с Джеджулой. Она отметила, что жалеет, что не рассталась с Андреем ранее, а также называет мужчину лгуном.

Скриншот: instagram.com/stories/yla__yla

"Мой муж патологический врун... а еще он слишком глупый", – ответила одной из своих подписчиц Леус.

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Скриншот: instagram.com/stories/yla__yla

На вопрос, поднимал ли Андрей Джеджула на нее руку, Юлия ответила коротко: "Это давно не новость".

Скриншот: instagram.com/stories/yla__yla

Леус сообщила, что сейчас она в порядке, хотя могла потерять ребенка. Женщина пока не решила что делать, но жить в одной квартире с супругом она не может.

Сам Андрей Джеджула на происходящее не реагирует. Ранее он на своей страничке в Instagram опубликовал фото, которое пользователи Сети посчитали реакцией на обвинения.

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