Беременная жена Андрея Джеджулы может потерять ребенка. Она во всем винит мужа

Супруга телеведущего сейчас находится в больнице

Беременная супруга шоумена Андрея Джеджулы модель Юлия Леус на своей страничке в Instagram рассказала, что у нее угроза выкидыша. В случившимся она винит мужа.

В Instagram-сторис она опубликовала фото, на котором лежит под капельницей. Юлия отметила, что пережила сильный стресс и во всем виноват супруг.

"Спрашивали меня — он дева (по гороскопу – прим.ред), мстить будет? Конечно, будет, как и всем другим всегда мстил, обливал грязью, а я дурочка тоже сначала верила. Мне все равно, пусть поливает и утонет в своей лжи!!! Для меня сейчас самое главное – здоровье моей девочки, которое он вчера подубил, о себе молчу! Я со вчера еще не спала, пыталась, но не смогла, а с 6 утра уже пошли все анализы и только вот опять положили под капельницу!", – написала модель.

Жена Джеджулы отметила, что пока показатели не очень хорошие, она до сих пор чувствует боли. Но врачи говоря, что с малышкой все будет хорошо.

Юлия планирует рассказать подробности домашнего конфликта. Стоит отметить, что ранее модель писала пост о домашнем насилии.

В свою очередь Андрей Джеджула пообещал провести прямой эфир у себя на страничке в Instagram и ответить на все вопросы.

Ранее мы рассказывали, что автомобиль Андрея Джеджулы забросали мусором.

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