Не дам вытирать об меня ноги: Малахов о дружбе с Королевой

Телеведущий рассказал о конфликте с певицей

Наташа Королева у себя в Instagram рассказывала, что 2020 год был для нее очень сложным после всех скандалов и предательств, и что она разочаровалась в дружбе, намекая на своего близкого друга Андрея Малахова. Она даже собиралась подавать на него в суд. Все это время телеведущий молчал, но в интервью YouTube-каналу "Алена, блин" решил рассказать о сложившийся ситуации.

Малахов рассказал, что изначально любовница Тарзана пришла к телеведущему и хотела стать гостей его программы. Из-за дружбы с Наташей Королевой он решил отказаться от такого эксклюзива. Андрей предупредил певицу о том, что другие каналы подхватят этот скандал.

Наташа Королева Тарзан и Андрей Малахов Фото: instagram.com/koroleva__star, instagram.com/malakhov007

"Я делал все возможное, чтобы оградить ее от этой ситуации… Дружба для меня была важнее… Бог им судья", – рассказал телеведущий.

Королева поблагодарила Малахова и обещала, если захочет говорить на эту тему, даст интервью своему другу.

"Если я буду давать интервью, то только тебе",- вспомнил слова певицы Андрей Малахов.

Он сильно удивился, когда Королева и Тарзан появились в шоу у Собчак. Особенно его разозлила плашка "Малахов, завидуй молча".

"Я хороший друг, но не до такой же степени, что вы можете вытирать об меня ноги. Я давно в профессии. Когда они начинали, я уже преподавал в университетах", – сказал телеведущий.

Но Малахов не исключает, что в будущем наладит отношения с Королевой. Но только в том случае, если будут какие-то откровения со стороны Наташи, которые, как отметил Андрей, она еще не рассказала в программе Собчак.

"Жду ее звонка, если надо, перезвонит", – добавил телеведущий.

Ранее мы рассказывали, что Наташа Королева и Тарзан записали совместную песню.

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