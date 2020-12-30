Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Не дам вытирать об меня ноги: Малахов о дружбе с Королевой

Сегодня, 18:41

Телеведущий рассказал о конфликте с певицей

Наташа Королева у себя в Instagram рассказывала, что 2020 год был для нее очень сложным после всех скандалов и предательств, и что она разочаровалась в дружбе, намекая на своего близкого друга Андрея Малахова. Она даже собиралась подавать на него в суд. Все это время телеведущий молчал, но в интервью YouTube-каналу "Алена, блин" решил рассказать о сложившийся ситуации.

Малахов рассказал, что изначально любовница Тарзана пришла к телеведущему и хотела стать гостей его программы. Из-за дружбы с Наташей Королевой он решил отказаться от такого эксклюзива. Андрей предупредил певицу о том, что другие каналы подхватят этот скандал.

Наташа Королева Тарзан и Андрей Малахов
Наташа Королева Тарзан и Андрей Малахов
Фото: instagram.com/koroleva__star, instagram.com/malakhov007

"Я делал все возможное, чтобы оградить ее от этой ситуации… Дружба для меня была важнее… Бог им судья", – рассказал телеведущий.

Королева поблагодарила Малахова и обещала, если захочет говорить на эту тему, даст интервью своему другу.

"Если я буду давать интервью, то только тебе",- вспомнил слова певицы Андрей Малахов.

Он сильно удивился, когда Королева и Тарзан появились в шоу у Собчак. Особенно его разозлила плашка "Малахов, завидуй молча".

"Я хороший друг, но не до такой же степени, что вы можете вытирать об меня ноги. Я давно в профессии. Когда они начинали, я уже преподавал в университетах", – сказал телеведущий.

Но Малахов не исключает, что в будущем наладит отношения с Королевой. Но только в том случае, если будут какие-то откровения со стороны Наташи, которые, как отметил Андрей, она еще не рассказала в программе Собчак.

"Жду ее звонка, если надо, перезвонит", – добавил телеведущий.

Ранее мы рассказывали, что Наташа Королева и Тарзан записали совместную песню.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Сын Наташи Королевой встречается с танцовщицей на пилоне Прическу Наташи Королевой сравнили со стрижкой юного Джастина Тимберлейка: фото Наташа Королева уехала в Африку без попавшего в секс-скандал Тарзана
Андрей Малахов Наташа Королева
Источник: instagram.com/malakhov007
Реклама

Новости партнеров

5 класичних салатів для новорічного столу від Євгена Клопотенка
5 класичних салатів для новорічного столу від Євгена Клопотенка
Рецепт справжнього олів'є. Поради для всіх
Рецепт справжнього олів'є. Поради для всіх
Как сделать винегрет еще вкуснее: три совета от Андрея Величка
Как сделать винегрет еще вкуснее: три совета от Андрея Величка
Чому треба носити маски тим, хто перехворів на COVID-19
Чому треба носити маски тим, хто перехворів на COVID-19

Популярные статьи

Сегодня, 17:25Food

Как приготовить холодец на Новый год: ТОП-5 рецептов

Сегодня, 11:21Психология

Как правильно загадать желание на Новый год, чтобы оно сбылось: советы психологов

Сегодня, 10:42Food

Селедка под шубой: история и секреты приготовления новогоднего салата

Сегодня, 10:02Афиша

Лучшие фильмы про Новый год и Рождество 2020: выбор редакции

Вчера, 23:42Events

Предновогоднее полнолуние 30 декабря: особенности дня и что нельзя делать

Вчера, 18:56Fun

Игры и конкурсы на Новый год-2021 для детей и взрослых в домашних условиях

Вчера, 18:13Food

Как украсить блюда на Новый год-2021 Металлического Быка: идеи с фото

Вчера, 14:34Fun

Поздравления с наступающим Новым годом-2021 в прозе, стихах, смс, картинках

Вчера, 13:45Афиша

Доктор Ватсон, Дамблдор и американский дезертир : ТОП-5 незабываемых перевоплощений Джуда Лоу

Вчера, 12:23Fun

До и после ремонта: самые невероятные изменения в интерьере домов (фото)

Вчера, 11:51Food

Холодные закуски на Новый год-2021: восемь праздничных рецептов

Вчера, 05:09Психология

Гороскоп на сегодня 29 декабря: Овнам нужно быть терпимее, а Тельцам – критично взглянуть на свою жизнь

28 декабряШоу-бизнес

"Давно мечтала об этом": Настя Каменских о подарке Потапу на Новый год

28 декабряFood

Новогоднее меню 2021: ТОП-10 рецептов праздничных блюд

28 декабряFood

Как приготовить салат "Мимоза" на Новый год

28 декабряПсихология

Гороскоп на сегодня 28 декабря: Водолею нужно работать с информацией, а Рыбам – завершить все дела

Новости партнеров

Невероятная красавица и одна из лучших каратисток мира
Невероятная красавица и одна из лучших каратисток мира
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
«Аспирин» может помочь выжить пациентам с COVID-19?
«Аспирин» может помочь выжить пациентам с COVID-19?
Всі здригнулися, дізнавшись, хто насправді стріляв у Талькова
Всі здригнулися, дізнавшись, хто насправді стріляв у Талькова
Деменция у пожилых: как противостоять старческой деменции
Деменция у пожилых: как противостоять старческой деменции
Светлана Лобода выходит замуж: певица засветила кольцо?
Светлана Лобода выходит замуж: певица засветила кольцо?
Новогодняя закуска Снеговик: рецепт с фото пошагово
Новогодняя закуска Снеговик: рецепт с фото пошагово
Прозреете, узнав, где на самом деле живет Верка Сердючка
Прозреете, узнав, где на самом деле живет Верка Сердючка

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять