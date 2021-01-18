Сын Наташи Королевой перепел хит мамы "Дельфин и русалка". В Сети оценили новую версию песни

Сын Наташи Королевой и Тарзана решил пробовать себя в музыке

Только недавно сын Наташи Королевой и Тарзана Архип показывал свои танцы на пилоне, а теперь решил перепеть хит мамы "Дельфин и русалка". Новая версия популярной песни появилась на YouTube канале певицы.

Композиция сопровождается подводными съемками, в ролике появляется совместное фото молодых Наташи Королевой и Игоря Николаева.

У себя в Instagram Архип рассказал, что на даче наткнулся на старые кассеты и виниловые пластики, среди которых была композиция "Дельфин и русалка".

"Мама рассказывала что Игорь Николаев придумал эту сказочную историю в 1991 году, и для огромного количества людей эта песня стала культовой ! Меня очень вдохновила история, связанная с этой песней", – написал сын певицы.

Наташа Королева с сыном Архипом Фото: instagram.com/koroleva__star

В новой версии Архип немного изменил слова и дельфин и русалка все-таки остались вместе. Также один куплет сын Королевой исполнил на японском языке.

Певица поддержала сына в соцсетях.

"Как же здорово видеть, что спустя почти три десятка лет, творчество гениального маэстро, Моцарта нашего времени продолжает вдохновлять наших детей, которые в принципе равнодушны к музыке периода 90-х" – написала Наташа Королева в Instagram.

Новая версия многим понравилась. В Сети можно увидеть много положительных комментариев.

"Почему то мурашки по коже от песни и голоса Архипа", "Браво", "Мальчик талантливый", "Супер", "Не могу наслушаться", – написали поклонники.

Слушать новую версия песни "Дельфин и русалка":

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