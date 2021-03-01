Мама Королевой обвинила Малахова в изменах Тарзана: "Все выглядело мерзко"

Мама артистки считает, что всю историю в СМИ раскрутил Андрей Малахов

Казалось, что история с изменой Тарзана закончилась – Наташа Королева простила мужа и они вместе. Но о случившимся скандале решила высказаться мама певицы Людмила Порывай, которая все это время хранила молчание.

В интервью изданию "Собеседник" мама артистки предположила, что историю с изменой раскрутил Андрей Малахов. По ее словам, произошла раздутая травля ее зятя в СМИ. Зачем-то предоставили эфирное время мошенницам-аферисткам, не проверив достоверность их информации. Это, как она считает, странно и противозаконно. Мама Королевой призналась, что хочет встретиться с телеведущим.

Мама Наташи Королевой и Андрей Малахов Фото: instagram.com/malakhov007, instagram.com/mama_luda_star

"Хотелось бы пообщаться, посмотреть в его глаза. Может, я что-то не понимаю в жизни, но если ты – друг, то оставайся им до конца. А то как-то все выглядело мерзко именно в его программах. У меня сложилось такое ощущение, будто его продакшн всю эту историю и замутил. Мне очень хочется верить, что это не так", – сказала Людмила Порывай.

Напомним, Андрей Малахов в одном из своих интервью рассказал, любовница Тарзана пришла к телеведущему и хотела стать гостей его программы. Из-за дружбы с Наташей Королевой он решил отказаться от такого эксклюзива. Андрей предупреждал певицу о том, что другие каналы подхватят этот скандал.

Ранее сын Наташи Королевой станцевал на пилоне под хит мамы.

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