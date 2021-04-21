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Страшнее Ганнибала Лектора. Драма Отец с 83-летним Энтони Хопкинсом – один из лучших фильмов Оскара-2021

Сегодня, 17:46

В этом году 83-летний Энтони Хопкинс может получить второй "Оскар" в своей карьере. Актер номинирован на кинопремию за роль в пронзительной драме "Отец"

Шестикратный номинант на премию "Оскар" Энтони Хопкинс, который не вышел на связь, чтобы получить награду BAFTA, в этом году имеет все шансы получить престижную статуэтку. Его роль в трогательной драме "Отец" о стареющем мужчине, с которым память играет злую шутку, привлекла внимание киноманов по всему миру. Кроме этого, Энтони Хопкинс стал самым взрослым претендентом на "Оскар" за всю его историю.

Мы все помним его роль Ганнибала Лектора в "Молчании ягнят" – одного из самых пугающих персонажей на экранах. Однако новый фильм с Хопкинсом "Отец", судя по отзывам, выглядит даже страшнее истории о маньяках. Почему же фильм такой интригующий – рассказываем далее.

Кадр из фильма "Отец"
Кадр из фильма "Отец"
Фото: sundance.org

В драме "Отец" Энтони играет роль 83-летнего мужчины, который теряет память и перестает узнавать самых близких людей. Кинолента тронет каждого, в мысли которого хоть раз закрадывались страхи о старости.

По сюжету, Анна приезжает в Париж и ищет сиделку для своего отца, который с возрастом отказывается от ее помощи. Постепенно Энтони начинает сомневаться в своем восприятии реальности и теряет с ней связь. Уже первый трейлер позволяет предположить, что за новую роль знаменитый актер может получить свой второй "Оскар", к тому же фильм выдвинут сразу в шести категориях.

Энтони Хопкинс и Оливия Колман в фильме "Отец"
Энтони Хопкинс и Оливия Колман в фильме "Отец"
Фото: Скриншот из YouTube

Несмотря на то, что Энтони Хопкинсу тоже 83 года, как и его персонажу, он постоянно тренирует свою память, активно снимается и даже играет на рояле для своего кота.

Подробнее о жизни актера смотрите в сюжете.

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