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Нову роль Ентоні Гопкінса назвали страшнішою за Ганнібала Лектора. Чому фільм Батько про деменцію варто подивитися кожному

Сьогодні, 17:46

У цьому році 83-річний Ентоні Гопкінс може отримати другий "Оскар" у своїй кар'єрі. Актор номінований на кінопремію за роль в пронизливій драмі "Батько"

Шестиразовий номінант на премію "Оскар" Ентоні Гопкінс, який не вийшов на зв'язок, щоб отримати нагороду BAFTA, у цьому році має всі шанси отримати престижну статуетку. Його роль у зворушливій драмі "Батько" про старіючого чоловіка, з яким пам'ять грає злий жарт, привернула увагу кіноманів по всьому світу. Крім цього, Ентоні Гопкінс став найстаршим претендентом на "Оскар" за всю його історію.

Ми всі пам'ятаємо його роль Ганнібала Лектора в "Мовчанні ягнят" – одного з найбільш моторошних персонажів на екранах. Однак новий фільм з Хопкінсом "Батько", судячи з відгуків, виглядає навіть страшніше історії про маніяків. Чим фільм інтригує – розповідаємо далі.

Кадр з фільму "Батько"
Кадр з фільму "Батько"
Фото: sundance.org

У драмі "Батько" Ентоні грає роль 83-річного чоловіка, який втрачає пам'ять і перестає впізнавати найближчих людей. Кінострічка зачепить кожного, в думки кого хоч раз закрадалися страхи про старість. Тільки в цьому фільмі історія розгортається не від імені близького родича, а самого героя, який зіткнувся з деменцією.

За сюжетом, Анна приїжджає в Париж і шукає доглядальницю для свого батька, який з віком відмовляється від її допомоги. Поступово чоловік починає сумніватися у своєму сприйнятті реальності та втрачає з нею зв'язок.

Разом з Гопкінсом у фільмі грає Олівія Колман, яка отримала "Оскар" за роль у фільмі "Фаворитка" і також знайома глядачам за серіалом "Корона".

За нову роль знаменитий актор може отримати свій другий "Оскар", до того ж фільм висунутий одразу в шести категоріях.

Ентоні Хопкінс і Олівія Колман у фільмі "Батько"
Ентоні Хопкінс і Олівія Колман у фільмі "Батько"
Фото: Скріншот з YouTube

Попри те, що Ентоні Гопкінсу теж 83 роки, як і його персонажу, в реальному житті він зовсім не схожий на свого героя. Актор постійно тренує пам'ять, активно знімається і навіть грає на роялі для свого кота.

Детальніше про життя актора дивіться в сюжеті.

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