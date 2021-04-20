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Кинозвездам разрешат нарушить масочный режим в разгар пандемии!

Сегодня, 18:40

Гости церемонии "Оскара" смогут находиться перед камерами без масок. При этом меры безопасности все же соблюдать придется – звездам нужно будет сдать минимум три теста

Церемония награждения премии "Оскар-2021" состоится в ночь (с 03.00 до 06.00) 25 апреля 2021 года – в театре "Долби" и в помещении железнодорожного вокзала Лос-Анджелеса Union Station уже строят сцену. При этом, звездам и гостям церемонии разрешат не надевать маски перед камерами. Это порадует многих фанатов, которые хотят видеть лица своих любимцев на таком важном мероприятии. Такое решение, по данным издания Variety, было принято организаторами.

Но не все так просто. Чтобы гости могли свободно расхаживать в шикарных нарядах без защитных масок, им предстоит сделать как минимум три теста на COVID-19.

"Оскар-2016"
"Оскар-2016"
Фото: Getty Images

Интересные факты об "Оскаре":

  • В этом году "Оскар" состоится уже 93-й раз;
  • В связи с пандемией COVID-19 была передвинута дата с конца зимы на весну;
  • Ранее имели право участвовать и соревноваться картины, вышедшие с 1 января по 31 декабря, то на этот раз дедлайн продолжили до 28 февраля.
  • В этом году объявлять имена победителей и вручать им заветные "Оскары" будут сами обладатели статуэтки в предыдущие годы: Холли Берри, Хоакин Феникс, Брэд Питт, Риз Уизерспун, Рене Зеллвегер, Марли Мэтлин, Реджина Кинг, Рита Морено, Лора Дерн, Бон Джун Хо. Но среди ведущих также и те звезды, которые были номинированы на "Оскар", но так его и не получили – это Харрисон Форд, Анджела Бассетт, Брайан Крэнстон и Дон Чидл. Также объявит победителя и 24-летняя икона молодежи, актриса Зендая, которая и вовсе никогда не была номинирована на "Оскар".

В преддверии долгожданной церемонии, можно пересмотреть или наверстать упущенное в подборке от OLL.TV "Оскароносные". В ней собраны фильмы, получившие премию в предыдущие годы.

"Оскароносные" фильмы
смотрите на olltv
Смотреть

В списке "оскароносных" фильмов, которые можно посмотреть онлайн:

  • "Паразиты" – первый южнокорейский фильм, который завоевал "Оскар" в четырех категориях, включая "Лучший фильм"

Кадр из фильма "Паразиты"
Кадр из фильма "Паразиты"
Фото: themoviedb.org

  • "Рокетмен" – фильм о непростом становлении и жизни Элтона Джона получил "Оскар" за лучшую песню к фильму

"Рокетмен"
"Рокетмен"
Фото: Imdb.com

  • "Железная леди" – фильм о Маргарет Тэтчер, за роль которой Мерил Стрип получила "Оскар".

"Железная леди"
"Железная леди"
Фото: themoviedb.org

Ранее мы рассказали о восьми кинолентах, которые борются за звание лучшего фильма на Оскаре-2021.

Все подробности в спецтеме Оскар-2021

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