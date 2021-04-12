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Энтони Хопкинс не вышел на связь, чтобы получить награду BAFTA. Причина вас удивит

Сегодня, 11:38

Актер пропустил церемонию BAFTA, которая проходила онлайн

83-летний британский и американский актер театра и кино Энтони Хопкинс вошел в историю на церемонии вручения премии BAFTA-2021. Он стал самым пожилым человеком в истории, получившим награду за лучшую мужскую роль, сообщает Daily Mail.

Актер был награжден премией за свою роль в фильме "Отец", который вышел на экраны в 2020 году.

Однако, несмотря на историческую победу, Хопкинс не появился на церемонии, которая в этом году проходила по видеосвязи из-за пандемии COVID-19. Позже актер сообщил, что не смог присутствовать на вручении премии, так как сидел в отеле в Уэльсе и...рисовал.

Актер Энтони Хопкинс
Актер Энтони Хопкинс
Фото: Getty Images

По словам актера, он даже не знал, что выиграл в номинации "Лучший актер", об этом ему сообщила его семья, которая смотрела трансляцию церемонии по ТВ.

"Это замечательно, никогда в жизни не ожидал, что получу эту награду. Для меня это приятный бонус, и я хочу поздравить всех других номинантов и победителей. Я так поражен, что сидел здесь и рисовал в своем отеле, и слышал восторженные возгласы неподалеку. Я думал, что кто-то смотрит футбольный матч", – заявил Хопкинс.

Ранее мы писали о лучших нарядах звезд на премии BAFTA-2021.

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