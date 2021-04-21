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10 фильмов от Netflix, которые были номинированы на Оскар

Сегодня, 16:22

В последние годы проекты Netflix все чаще попадают в номинации на "Оскар" и наряду с фильмами крупных студий завоевывают любовь миллионов зрителей

Уже в это воскресенье состоится 93-я церемония премии "Оскар", после которой киноманы будут составлять собственные рейтинги must-see фильмов и горячо обсуждать лауреатов. В этом году сразу 11 фильмов от Netflix претендуют на награды в разных номинациях. Стриминг-платформа ежегодно выпускает массу контента – от шоу до кинолент, и хотя многие критикуют их за посредственное качество, стоит признать, что Netflix выпустил и достойные картины.

Чтобы развлечь вас перед "Оскаром", мы составили список собственных фаворитов от Netflix, которые получали награды или как минимум номинировались в основных категориях.

Фильмы Netflix, номинированные на "Оскар"
Фильмы Netflix, номинированные на "Оскар"
Фото: Netflix

Кстати, мы уже рассказали о 8 кинолентах, которые борются за звание лучшего фильма на "Оскаре-2021".

"Суд над чикагской семеркой"

Режиссер: Аарон Соркин

Номинация: "Лучший фильм", "Лучшая мужская роль"

В этот раз автор "Социальной сети" и "Большой игры", Аарон Соркин рассказывает о реальном деле подсудимых из "Чикагской семерки". Ребята были обвинены в подстрекательствах к протестам против войны во Вьетнаме во время съезда Демократической партии США в Чикаго в 1968 году. Протесты, которые вначале носили мирный характер, закончились жестоким столкновением с чикагской полицией, которая применила дубинки и слезоточивый газ. В итоге активистам выдвинули обвинения за пересечение границы штата с целью подстрекательства к бунту.

Актер Саша Барон Коэн также номинирован на "Оскар" за "лучшую мужскую роль второго плана", а Аарон Соркин – за "лучший сценарий". Кстати, у Аарона уже есть один "Оскар" – за фильм о создании Facebook, "Социальная сеть"

"Манк"

Режиссер: Дэвид Финчер

Номинация: "Лучший фильм", 2021 год

Его уже успели назвать самым лучшим фильмом в карьере Дэвида Финчера, который подарил нам "Бойцовский клуб", "Игру" и "Девушку с татуировкой дракона". А сценарий написал сам отец Дэвида, Джек Финчер, который умер в 2003 году. Режиссер откладывал экранизацию сценария целых 23 года.

Фильм рассказывает о голливудском сценаристе Германе Манкевиче (его играет Гэри Олдман) в то время, когда он писал сценарий к "Гражданину Кейну". Фильм получил "Оскар" в 1942 году и стал легендой классического американского кино. Но, как полагается, за созданием чего-то триумфального и выдающегося, стоит не менее любопытная, и даже скандальная история. Что происходит внутри Голливуда и как на самом деле рождаются киношедевры – "Манк" об этом.

"Вся жизнь впереди"

Режиссер: Эдоардо Понти

Номинация: "Лучшая песня", 2021 год

В основу сюжета фильма лег одноименный роман Ромена Гари, который принес ему вторую Гонкуровскую премию. А режиссером выступил сын Софи Лорен, которая впервые за 10 лет вернулась на большие экраны.

В центре сюжета – мадам Роза, в прошлом проститутка, пережившая Аушвиц. Сейчас она содержит приют для детей других проституток портового города Бари. Однажды она берет на воспитание осиротевшего 12-летнего мальчишку, ограбившего ее. Так начинается их дружба.

За песню к фильму "Io si" (Seen) в исполнении Лауры Паусини фильм номинирован на Премию "Оскар-2021".

"Ирландец"

Режиссер: Мартин Скорсезе

Номинация: "Лучший фильм", "Лучший монтаж", "Лучшие визуальные эффекты", 2020 год

В основе сюжета фильма лежит роман "Я слышал, ты красишь дома" Чарльза Брандта. Это история жизни Фрэнка Ширана по прозвищу "Ирландец" (Де Ниро), который работает водителем-дальнобойщиком, но волею судьбы становится киллером, связавшись с мафиози Расселом Буфалино (Джо Пеши), а также работает на профсоюзного лидера водителей грузовиков Джимми Хоффу (Аль Пачино). Полагают, что за ним числится вереница убийств гангстеров, включая самого Джимми Хоффу…

"Ирландец" – самый длинный и дорогой фильм Скорсезе кинокарьеру, так как для омоложения главных героев он воспользовался не гримом, а компьютерной анимацией. К тому же в декабре 2019 года Скорсезе отметил, что возможно "Ирландец" станет его последним фильмом.

К сожалению, фильм так и не стал обладателем заветной статуэтки "Оскар".

"Рома"

Режиссер: Альфонсо Куарон

Победа: "Лучшая режиссура", "Лучший международный фильм", "Лучшая операторская работа", 2019 год

Мехико, 1970 год. Девушка по имени Клео работает в зажиточной семье. Глава семейства, врач, редко бывает дома, Клео помогает воспитывать четверых детей и выполняет другую работу по дому. Клео после свидания с местным маргиналом беременеет, от хозяйки уходит муж, а в стране начинаются массовые беспорядки после расстрела студентов во время католического праздника 10 июня 1971 года.

Альфонсо Куарон снял черно-белый фильм, который по словам режиссера на 90 % состоит из его воспоминаний. Он, как мастер на все руки, выступил в качестве оператора, сценариста, монтажера и со-продюсера. В результате фильм получил 10 номинаций на премию "Оскар" и стал обладателем в трех: Лучшая режиссура, Лучший фильм на иностранном языке, Лучшая операторская работа.

"Точка. Конец предложения"

Режиссер: Райка Зехтабчи

Номинация: "Лучший документальный короткометражный фильм", 2019 год

Осознание положения индийской женщины нашло отражение в короткометражном оскароносном документальном фильме иранского режиссера Райки Зехтабчи. Группа женщин изучает как управлять машиной, производящей недорогие биоразлагаемые гигиенические прокладки и тайком продают их другим женщинам.

Цель создателей фильма – обратить внимание на табу темы месячных в Индии, которое приводит к повышенной смертности женщин из-за отсутствия необходимой гигиены.

В фильме также снялся индийский предприниматель Аруначалам Муруганантам, который стал известным благодаря своему изобретению, позволяющему производить недорогие женские гигиенические прокладки, чем помог многим женщинам правильно осуществлять личную гигиену и избежать многих репродуктивных заболеваний.

"Баллада Бастера Скраггса"

Режиссер: Джоэл и Итан Коэны

Номинация: "Лучший адаптированный сценарий", "Лучший дизайн костюмов", "Лучшая оригинальная песня", 2018 год

Изначально фильм задумывался как минисериал о Диком Западе, но в процессе производства был переделан в полнометражную кинокартину, состоящую из антологически связанных между собой новелл. Ковбои, лошади, перестрелки, карточные игры и алкоголь, золотодобытчики, лирическая любовь, странствующие артисты и лента переносит зрителя в эпоху Дикого Запада.

Режиссеры – знаменитые братья Коэны стали одновременно сценаристами и продюсерами ленты. В роли Бастера зрители увидят Тима Нельсона ("Невероятный Халк", "Фантастическая четверка"). А художница по костюмам Мэри Зофрис, которая удостоилась номинации, работала над такими фильмами, как "Ла-Ла-Ленд", "Интерстеллар".

"Ферма "Мадбаунд"

Режиссер: Ди Рис

Номинация: "Лучший адаптированный сценарий, "Лучшая женская роль второго плана", "Лучшая операторская работа", "Лучшая песня к фильму",

В основе фильма почти одноименный роман Хиллари Джордан "Мадбаунд". По сюжету, семья переезжает в сельскую местность и сталкивается с проблемами расизма, адаптацией к мирной жизни после Второй мировой войны.

Фильм в некой степени стал историческим: режиссер Ди Рис – первая темнокожая женщина, которая была номинирована на "Оскар" за лучший адаптированный сценарий, а оператор Рейчел Моррисон – первая женщина, получившая номинацию за лучшую операторскую работу.

"Что случилось, мисс Симон?"

Режиссер: Лиз Гарбус

Номинация: "Лучший документальный фильм", 2016 год

Документальный фильм о джазовой певице Нине Симон. Она была не только певицей, голос которой покоряет с первых же звуков. Нина была известным борцом за гражданские права и переехала в Либерию после событий 1960 годов. В фильм включены ранее не опубликованные архивные кадры и интервью с дочерью, родственниками и друзьями Нины Симон.

Режиссер ленты – известная мастер документалистики Лиз Гарбус, а роль певицы исполнила Зои Салдана, которая полюбилась широкому зрителю по лентам "Аватар", "Мстители".

"Зима в огне"

Режиссер: Евгений Афинеевский

Номинация: "Лучший документальный фильм"

Документальный фильм, снятый США совместно с Великобританией и Украиной рассказывает историю одной украинской зимы, когда в 2013-2014 годах на киевском Майдане Независимости развернулись протесты против действующей на тот момент власти. Фильм состоит из интервью с участниками протестов, которые изначально носили мирный характер, а в итоге превратились в противостояние отряда милиции специального назначения "Беркут" и митингующих.

Ранее появились новые детали о том, как именно пройдет церемония "Оскар-2021" в условиях пандемии.

Все подробности в спецтеме Оскар-2021

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