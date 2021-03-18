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Стали известны имена ведущих нового шоу "Мисливці за дивами" на телеканале "Украина"

Сегодня, 17:57

Назар Хассан признается, что это его первый телевизионный опыт

Телеканал "Украина" продолжает работу над тележурналом интересных историй "Мисливці за дивами". Проект раскроет зрителям самые увлекательные и необычные истории и факты планеты, "охотиться" за которыми будет пара ведущих – Анастасия Кошман и Назар Хассан (ХАС).

Тележурнал "Мисливці за дивами" расскажет обо всех уникальностях Украины и мира, отыскать которые помогут молодые и активные ведущие. Делать это они будут отдельно друг от друга, чтобы в конце программы сразиться за звание лучшего "охотника".

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Успешный репер и радиоведущий Назар Хассан (ХАС) признается, что работа в этом проекте – это его первый телевизионный опыт.

"До этого я никогда не работал на телевидении, поэтому мне постоянно приходится изучать что-то новое, и это очень интересно! Но еще в студенческие годы во Львове я подрабатывал гидом, и все любили мои экскурсии, потому что я все рассказывал доступным языком, наверное, эта легкость и помогла мне попасть на проект, – рассказал ведущий телеканала "Украина" Назар Хассан (ХАС). – И я как гид все сделаю для того, чтобы заинтересовать и побудить украинцев воочию познать нашу прекрасную страну".

Назар Хассан и Анастасия Кошман
Назар Хассан и Анастасия Кошман
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Конкуренткой ХАСа на лучшую историю каждой программы станет журналистка и ведущая одного из национальных каналов Анастасия Кошман. Заядлая путешественница признается – главным вдохновением в шоу для нее стали захватывающие истории людей.

"Прошло всего две недели съемок, а я уже успела пережить столько всего интересного. Мы не сидим в студии, а ездим, узнаем и часто пробуем сами выполнить то, что совершили наши герои. И в такие моменты понимаешь, насколько это непросто сделать. У нас очень экстремальные съемки. Например, я уже дважды побывала под землей. Но даже когда есть страх, спасают позитив и тот заряд энергии, который дают интересные люди", – поделилась ведущая проекта "Мисливці за дивами" Анастасия Кошман.

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Как сообщалось ранее, тележурнал "Мисливці за дивами" на телеканале "Украина" расскажет о глобальных, мистических, технологических открытиях и удивительных традициях разных народов мира. Ведущие шоу станут настоящими охотниками за чудесами, а их помощниками станут известные блогеры, путешественники, местные жители разных городов и очевидцы различных событий.

Первые выпуски тележурнала "Мисливці за дивами" выйдут в апреле на телеканале "Украина".

Тем временем в шоу "Маска" появится новый загадочный герой.

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Источник: Сегодня
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