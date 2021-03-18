Стали известны имена ведущих нового шоу "Мисливці за дивами" на телеканале "Украина"

Назар Хассан признается, что это его первый телевизионный опыт

Телеканал "Украина" продолжает работу над тележурналом интересных историй "Мисливці за дивами". Проект раскроет зрителям самые увлекательные и необычные истории и факты планеты, "охотиться" за которыми будет пара ведущих – Анастасия Кошман и Назар Хассан (ХАС).

Тележурнал "Мисливці за дивами" расскажет обо всех уникальностях Украины и мира, отыскать которые помогут молодые и активные ведущие. Делать это они будут отдельно друг от друга, чтобы в конце программы сразиться за звание лучшего "охотника".

Успешный репер и радиоведущий Назар Хассан (ХАС) признается, что работа в этом проекте – это его первый телевизионный опыт.

"До этого я никогда не работал на телевидении, поэтому мне постоянно приходится изучать что-то новое, и это очень интересно! Но еще в студенческие годы во Львове я подрабатывал гидом, и все любили мои экскурсии, потому что я все рассказывал доступным языком, наверное, эта легкость и помогла мне попасть на проект, – рассказал ведущий телеканала "Украина" Назар Хассан (ХАС). – И я как гид все сделаю для того, чтобы заинтересовать и побудить украинцев воочию познать нашу прекрасную страну".

Назар Хассан и Анастасия Кошман Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Конкуренткой ХАСа на лучшую историю каждой программы станет журналистка и ведущая одного из национальных каналов Анастасия Кошман. Заядлая путешественница признается – главным вдохновением в шоу для нее стали захватывающие истории людей.

"Прошло всего две недели съемок, а я уже успела пережить столько всего интересного. Мы не сидим в студии, а ездим, узнаем и часто пробуем сами выполнить то, что совершили наши герои. И в такие моменты понимаешь, насколько это непросто сделать. У нас очень экстремальные съемки. Например, я уже дважды побывала под землей. Но даже когда есть страх, спасают позитив и тот заряд энергии, который дают интересные люди", – поделилась ведущая проекта "Мисливці за дивами" Анастасия Кошман.

Как сообщалось ранее, тележурнал "Мисливці за дивами" на телеканале "Украина" расскажет о глобальных, мистических, технологических открытиях и удивительных традициях разных народов мира. Ведущие шоу станут настоящими охотниками за чудесами, а их помощниками станут известные блогеры, путешественники, местные жители разных городов и очевидцы различных событий.

Первые выпуски тележурнала "Мисливці за дивами" выйдут в апреле на телеканале "Украина".

Тем временем в шоу "Маска" появится новый загадочный герой.

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