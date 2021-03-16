Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Звезда "Реальной мистики" о любовных интригах своего персонажа: "Виолетта боготворит Дебрина"

Сегодня, 14:30

Актриса Людмила Ардельян рассекретила, что ждет ее героиню Виолетту

22 марта на телеканале "Украина" стартует новый скриптед-реалити "Реальная мистика". О том, кто покорит сердце ее персонажа, в чем видит женское счастье, и как появился ее знаменитый хештег #Виолетталучшевсех, актриса Людмила Ардельян рассказала в эксклюзивном интервью.

Людмила Ардельян
Людмила Ардельян
Фото: пресс-служба

Что ждет Виолетту в новом сезоне?

Теперь Виолетта дружит с Верой Ивановной, но эта дружба конкурентная, потому что в силу разницы менталитетов, эти две женщины полностью стать родными не могут. К тому же Виолетта все время пытается устроить свою личную жизнь. Этому способствует новый персонаж, который приходит в "Реальную мистику", и моя героиня не может остаться к нему равнодушной.

Виолетта боготворит Дебрина, но он счастливый семьянин и неприступен, поэтому моя героиня строит глазки новому мужчине. При этом Виолетта остается женщиной мудрой, и понимает все нюансы, не нарушая дозволенных границ. Виолетта, как кошечка, если встречает сопротивление, отступает. И все же, несмотря на свои чувства, в трениях между полковником и Дебриным, Виолетта поддерживает последнего.

Людмила Ардельян
Людмила Ардельян
Фото: пресс-служба

В отношениях с Верой Ивановной по прежнему будет место юмору, который так нравится зрителям?

Да, конечно! Я актриса комедийная, и люблю этот жанр. У нас по-прежнему будут ситуации, на которые мы реагируем по-разному. Потому, что мы женщины из разных миров. Этот контраст и комичен, и, мне кажется, эта линия должна понравиться зрителю.

Будет ли Феликс в жизни Виолетты?

Феликс, это моя боль! Мне очень нравится актер Сергей Комаровский, который играет Феликса, и я бы, как актриса Людмила Ардельян, эту линию бы продолжила, потому что с таким партнером играть роман одно удовольствие. Он, красив, как мужчина очень привлекателен, и на этих женских вибрациях очень интересно играть. К сожалению, эта линия закончилась в этом сезоне. Я много получила отзывов: женщины мне писали, мол, как так жестоко мог поступить Феликс с моей героиней Виолеттой и не простить ее, ведь отличается от той, какой была в юности. И Виолетта заслуживала мужской поддержки, но, если Феликс этого не сделал, значит он не тот, кто ей нужен.

Виолетта и Феликс
Виолетта и Феликс
Фото: пресс-служба

На ваш взгляд, в чем заключается женское счастье?

Все очень просто. По моему мнению, оно сиюминутно. Оно здесь и сейчас. Если я по-женски чувствую себя привлекательной, чувствую мужское внимание, то это и есть женское счастье.

Кто-то может говорить, что оно заключается в семье, но это я бы сказала о счастье матери, жены. А женское счастье в этих флюидах, когда играют, и ты понимаешь, что привлекательна для мужской половины. Тогда женщина расцветает, она играет всеми своими красками и необычно красива.

В соцсети вы часто используете хештег #Виолетта лучше всех. Как родилась такая идея?

Нелегко входить актрисе в успешный проект. А я, как Людмила Ардельян, входила в уже известный скриптед-реалити "Реальная мистика", где были заявлены сильные актеры. В проект со своей биографией и популярностью. Я сама по себе не такая уж покладистая, у меня тоже есть свой характер, и мне нужно было в этой буре эмоций, в этой "Реальной мистике" удержаться на плаву. В какой-то момент я решила дать понять всем, что моя Виолетта лучше всех в этом море. И я сказала своим коллегам: "Виолетта – лучше всех!", это было дерзко, было вызовом и мне в том числе, и "Реальной мистике".

А когда мои коллеги стали говорить: "Виолетта – лучше всех!", я поняла, что это сработало, и мне это очень нравится. Я, как актриса, с иронией отношусь к себе, и этот хештег тоже определенная доля юмора. Виолетта действительно лучше всех, в хорошем смысле. Этот персонаж стал любим, дерзок, интересен своими качелями, перепадами настроения, характера и ситуациями, в которые попадает, и из которых выходит победительницей, где-то смешно, где-то со слезами, где-то она стерва. Но я не хочу, чтобы ее жалели, лучше пусть будет стервой, потому что Виолетта лучше всех.

Людмила Ардельян
Людмила Ардельян
Фото: пресс-служба

Вы еще ведете на телевидении рубрику, в которой берете интервью у своих коллег-актеров. Что для себя нового почерпнули из этого общения?

Я открыла для себя молодых актрис, которые не такие, как коллеги моего возраста. Молодые актрисы не заморачиваются на счет конкуренции. Они не конкурентки, они настолько радуются успехам друг друга, и понимают свою индивидуальность. Например, если эта роль попала моей подруге, делятся они, значит только потому, что она подходит для нее на сегодняшний день больше. И это для меня открытие, потому, что в мое время мы себя позиционировали по-другому. Один популярный режиссёр моего поколения говорил, что нужно подтолкнуть своего конкурента в яму, и сегодня молодые актрисы этого принципа не придерживаются. Это актрисы, которые воспитаны на других постулатах, их кредо другое.

Ранее раскрылись новые подробности съемок сериала "Незакрытая мишень" о будущей олимпийской чемпионке.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Роберт Дауни-младший и Энн Хэтэуэй номинированы как "худшие актеры" на антипремию "Золотая Малина-2021" В Украине создают большую космическую станцию! 5 топовых фильмов и сериалов про разборки в королевских семьях
интервью сериалы телеканал Украина Реальная мистика
Реклама

Новости партнеров

Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
Тіна Кароль сміялася під час вінчання та не втримала свічку
Тіна Кароль сміялася під час вінчання та не втримала свічку
Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
Готовится 15 минут. Рецепт сочной буженины
Готовится 15 минут. Рецепт сочной буженины

Популярные статьи

Сегодня, 14:56Фаново

День святого Патрика-2021: история и традиции праздника

Сегодня, 10:29Вкусно

День святого Патрика: 5 рецептов к празднику

Сегодня, 08:07Фаново

Восьмилетняя украинка и 13-летний блогер имеют право вступать в интимные отношения – адвокат

Вчера, 18:24Вкусно

Как вкусно сварить гречку на гарнир

Вчера, 14:58Фаново

Календарь Пасхи по годам: как рассчитать переходящие праздники

Вчера, 14:12Звездно

Меган Маркл обратилась в Букингемский дворец с неожиданной просьбой

Вчера, 13:54Звездно

"Еще посмотрим, что это за тип": реакция Тимати и зрителей на Добрынина, ставшего ведущим российского "Холостяка"

Вчера, 12:54Фаново

Спят вместе: 8-летняя украинка заявила об отношениях с 13-летним блогером (фото)

Вчера, 05:57Психо

Гороскоп на сегодня 15 марта: Овна ждет нелегкий понедельник, а Тельцам нужно успокоиться

14 мартаВкусно

Как правильно хранить лук в домашних условиях: главные правила

14 мартаВкусно

Как легко избавиться от костей в рыбе: оригинальное решение

14 мартаЗвездно

Полякова проспорила Данилко и разделась в прямом эфире

14 мартаEvents

Прощеное воскресенье: милые открытки, картинки и стихи

14 мартаПсихо

Гороскоп на неделю 14-20 марта: все знаки зодиака

14 мартаEvents

С Прощеным воскресеньем: тематические открытки, стихи и проза в день прощения

13 мартаЗвездно

В новом выпуске шоу "Маска" рассекретили Мольфара (фото)

Новости партнеров

Что-то новенькое: Волочкова нашла куда сесть на шпагат
Что-то новенькое: Волочкова нашла куда сесть на шпагат
Удивил поклонников: что произошло с лицом Тарзана
Удивил поклонников: что произошло с лицом Тарзана
6 знаков Зодиака, для которых 2021 год будет самым счастливым
6 знаков Зодиака, для которых 2021 год будет самым счастливым
Биологи о том, к каким проблемам привела селекция домашних кошек
Биологи о том, к каким проблемам привела селекция домашних кошек
Простой рецепт сырников от Аниты Луценко
Простой рецепт сырников от Аниты Луценко
Назван самый популярный сериал 2021 года
Назван самый популярный сериал 2021 года
Французький боб став наймоднішою стрижкою 2021 року
Французький боб став наймоднішою стрижкою 2021 року
Стоит ли включать в свой рацион льняные семена
Стоит ли включать в свой рацион льняные семена

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять