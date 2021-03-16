Звезда "Реальной мистики" о любовных интригах своего персонажа: "Виолетта боготворит Дебрина"

Актриса Людмила Ардельян рассекретила, что ждет ее героиню Виолетту

22 марта на телеканале "Украина" стартует новый скриптед-реалити "Реальная мистика". О том, кто покорит сердце ее персонажа, в чем видит женское счастье, и как появился ее знаменитый хештег #Виолетталучшевсех, актриса Людмила Ардельян рассказала в эксклюзивном интервью.

Людмила Ардельян Фото: пресс-служба

Что ждет Виолетту в новом сезоне?

Теперь Виолетта дружит с Верой Ивановной, но эта дружба конкурентная, потому что в силу разницы менталитетов, эти две женщины полностью стать родными не могут. К тому же Виолетта все время пытается устроить свою личную жизнь. Этому способствует новый персонаж, который приходит в "Реальную мистику", и моя героиня не может остаться к нему равнодушной.

Виолетта боготворит Дебрина, но он счастливый семьянин и неприступен, поэтому моя героиня строит глазки новому мужчине. При этом Виолетта остается женщиной мудрой, и понимает все нюансы, не нарушая дозволенных границ. Виолетта, как кошечка, если встречает сопротивление, отступает. И все же, несмотря на свои чувства, в трениях между полковником и Дебриным, Виолетта поддерживает последнего.

Людмила Ардельян Фото: пресс-служба

В отношениях с Верой Ивановной по прежнему будет место юмору, который так нравится зрителям?

Да, конечно! Я актриса комедийная, и люблю этот жанр. У нас по-прежнему будут ситуации, на которые мы реагируем по-разному. Потому, что мы женщины из разных миров. Этот контраст и комичен, и, мне кажется, эта линия должна понравиться зрителю.

Будет ли Феликс в жизни Виолетты?

Феликс, это моя боль! Мне очень нравится актер Сергей Комаровский, который играет Феликса, и я бы, как актриса Людмила Ардельян, эту линию бы продолжила, потому что с таким партнером играть роман одно удовольствие. Он, красив, как мужчина очень привлекателен, и на этих женских вибрациях очень интересно играть. К сожалению, эта линия закончилась в этом сезоне. Я много получила отзывов: женщины мне писали, мол, как так жестоко мог поступить Феликс с моей героиней Виолеттой и не простить ее, ведь отличается от той, какой была в юности. И Виолетта заслуживала мужской поддержки, но, если Феликс этого не сделал, значит он не тот, кто ей нужен.

Виолетта и Феликс Фото: пресс-служба

На ваш взгляд, в чем заключается женское счастье?

Все очень просто. По моему мнению, оно сиюминутно. Оно здесь и сейчас. Если я по-женски чувствую себя привлекательной, чувствую мужское внимание, то это и есть женское счастье.

Кто-то может говорить, что оно заключается в семье, но это я бы сказала о счастье матери, жены. А женское счастье в этих флюидах, когда играют, и ты понимаешь, что привлекательна для мужской половины. Тогда женщина расцветает, она играет всеми своими красками и необычно красива.

В соцсети вы часто используете хештег #Виолетта лучше всех. Как родилась такая идея?

Нелегко входить актрисе в успешный проект. А я, как Людмила Ардельян, входила в уже известный скриптед-реалити "Реальная мистика", где были заявлены сильные актеры. В проект со своей биографией и популярностью. Я сама по себе не такая уж покладистая, у меня тоже есть свой характер, и мне нужно было в этой буре эмоций, в этой "Реальной мистике" удержаться на плаву. В какой-то момент я решила дать понять всем, что моя Виолетта лучше всех в этом море. И я сказала своим коллегам: "Виолетта – лучше всех!", это было дерзко, было вызовом и мне в том числе, и "Реальной мистике".

А когда мои коллеги стали говорить: "Виолетта – лучше всех!", я поняла, что это сработало, и мне это очень нравится. Я, как актриса, с иронией отношусь к себе, и этот хештег тоже определенная доля юмора. Виолетта действительно лучше всех, в хорошем смысле. Этот персонаж стал любим, дерзок, интересен своими качелями, перепадами настроения, характера и ситуациями, в которые попадает, и из которых выходит победительницей, где-то смешно, где-то со слезами, где-то она стерва. Но я не хочу, чтобы ее жалели, лучше пусть будет стервой, потому что Виолетта лучше всех.

Людмила Ардельян Фото: пресс-служба

Вы еще ведете на телевидении рубрику, в которой берете интервью у своих коллег-актеров. Что для себя нового почерпнули из этого общения?

Я открыла для себя молодых актрис, которые не такие, как коллеги моего возраста. Молодые актрисы не заморачиваются на счет конкуренции. Они не конкурентки, они настолько радуются успехам друг друга, и понимают свою индивидуальность. Например, если эта роль попала моей подруге, делятся они, значит только потому, что она подходит для нее на сегодняшний день больше. И это для меня открытие, потому, что в мое время мы себя позиционировали по-другому. Один популярный режиссёр моего поколения говорил, что нужно подтолкнуть своего конкурента в яму, и сегодня молодые актрисы этого принципа не придерживаются. Это актрисы, которые воспитаны на других постулатах, их кредо другое.

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