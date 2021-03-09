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Эксклюзив ток-шоу "Говорить Україна": подозреваемый в изнасиловании дочерей отец прокомментирует обвинения

Сегодня, 16:17

Обвиняемому предстоит пройти тест на детекторе лжи

В эксклюзивном выпуске ток-шоу "Говорить Україна" с ведущим Алексеем Сухановым, который зрители увидят на телеканале "Украина" сегодня, 9 марта, раскроются подробности шокирующей истории, которая произошла в Одессе, где отец якобы уже много лет насиловал своих дочерей. Мама девушек уверяет, что не знала о происходящем. Почему отец, который будто бы издевался над дочерьми, может не понести надлежащего наказания, и кто может быть его соучастником, станет известно в студии.

Ведущий Алексей Суханов
Ведущий Алексей Суханов
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Первым о том, что происходит в семье, узнал молодой человек одной из девушек. 16-летняя Вероника пришла к нему в слезах, и сказала, что ее избил отец, а позже призналась, что уже долгое время он ее насилует. Парень вместе с матерью отправился в полицию и обратился за помощью в ток-шоу "Говорить Україна".

"Впервые это произошло, когда Веронике было 13 лет, а последний раз 9 февраля этого года. Она меня просила, чтобы я никому не рассказывал. Но у меня волосы встали дыбом, я думал, как помочь ей. Решил позвонить своей маме, а на следующий день она вызвала полицию, и он был задержан! В полиции я узнал, что отец насиловал и старшую сестру! Это ужас просто, как сестры жили в этом доме!", – поделился с журналистами телеканала "Украина" парень Вероники.‎

‎Девушки были настолько запуганы отцом, что даже не говорили о происходящем друг с другом. Впервые они рассказали все только в отделении полиции.

‎"Не нужно молчать о преступлении, которое совершается по отношению к вам, вашим родным или близким. Только вовремя попросив о помощи – можно предотвратить ужасном и спасти себя и ближних", – убежден ведущий Алексей Суханов.‎

Алексей Суханов
Алексей Суханов
Фото: пресс-служба

‎Что узнали журналисты "Говорить Україна" в ходе собственного расследования? Знала ли мать, что на протяжении лет отец насиловал дочек и что покажет тест на детекторе лжи?

Смотрите ток-шоу "Говорить Україна" с Алексеем Сухановым на телеканале "Украина" по будням в 20:10!

Напомним, что ранее ток-шоу "Говорить Україна" спасло "спящую красавицу" – в программе выяснили настоящую причину необычной болезни героини, которая могла заснуть в любую минуту.

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