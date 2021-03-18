Стали відомі імена ведучих нового шоу "Мисливці за дивами" на телеканалі "Україна"

Назар Хассан зізнається, що це його перший телевізійний досвід

Телеканал "Україна" продовжує роботу над тележурналом цікавих історій "Мисливці за дивами". Проект розкриє глядачам найцікавіші та незвичайні історії і факти планети, "полювати" за якими буде пара ведучих – Анастасія Кошман та Назар Хассан (ХАС).

Тележурнал "Мисливці за дивами" розповість про всі унікальності України та світу, відшукати які допоможуть молоді та активні ведучі. Робити це вони будуть окремо один від одного, щоб в кінці програми битися за звання кращого "мисливця".

Успішний репер і радіоведучий Назар Хассан (ХАС) визнається, що робота в цьому проекті – це його перший телевізійний досвід.

"До цього я ніколи не працював на телебаченні, тому мені постійно доводиться вивчати щось нове, і це дуже цікаво! Але ще в студентські роки у Львові я підробляв гідом, і всі любили мої екскурсії, тому що я все розповідав доступною мовою, напевно, ця легкість і допомогла мені потрапити на проєкт,- розповів ведучий телеканалу "Україна" Назар Хассан (ХАС). – І я як гід все зроблю для того, щоб зацікавити і спонукати українців на власні очі пізнати нашу прекрасну країну".

Назар Хассан та Анастасія Кошман Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Конкуренткою Хасана на кращу історію кожної програми стане журналістка і ведуча одного з національних каналів Анастасія Кошман. Запекла мандрівниця зізнається – головним натхненням в шоу для неї стали захоплюючі історії людей.

"Минуло лише два тижні зйомок, а я вже встигла пережити стільки всього цікавого. Ми не сидимо в студії, а їздимо, дізнаємося і часто пробуємо самі виконати те, що зробили наші герої. І в такі моменти розумієш, наскільки це непросто зробити. У нас дуже екстремальні зйомки. Наприклад, я вже двічі побувала під землею. Але навіть коли є страх, рятують позитив і той заряд енергії, який дають цікаві люди", – поділилася ведуча проекту "Мисливці за дивами" Анастасія Кошман.

Як повідомлялося раніше, тележурнал "Мисливці за дивами" на телеканалі "Україна" розповість про глобальні, містичні, технологічні відкриття і дивовижні традиціі різних народів світу. Ведучі шоу стануть справжніми мисливцями за чудесами, а їх помічниками стануть відомі блогери, мандрівники, місцеві жителі різних міст і очевидці різних подій.

Перші випуски тележурналу "Мисливці за дивами" вийдуть в квітні на телеканалі "Україна".

Тим часом в шоу "Маска" з'явиться новий загадковий герой.

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