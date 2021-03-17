Телеведущая Алена Мороз: "Беременность позволила мне узнать себя с новой стороны"

Они долго не могли определиться с именами для мальчиков

Ведущая тревел-шоу "Средиземноморский check-in" на канале НЛО TV Алена Мороз недавно стала мамой — у них с мужем Евгением Славкинским родилась двойня. Как изменилась жизнь телеведущей и чему научили ее беременность и роды — Алена рассказала в интервью.

Алена, в этом году ты стала мамой двойни, чем многих ошарашила — ведь о том, что ты была беременна, многие узнали из твоего поста в Facebook. Почему вы с мужем решили держать интригу до самого конца?

Мы беременность не скрывали, но и не афишировали. Все, с кем я виделась вживую, замечали новости. Просто не так много контактов было не по Zoom за это время, интрига произошла скорее из-за карантина.

Вы уже выбрали имена для мальчиков?

С именами мы не могли определиться долго. Выписались из роддома без свидетельств о рождении и оформлялись уже позже. Пытались не "назначить детям имена", а "услышать, с какими именами они пришли в этот мир". Примеряли разные варианты и выбрали весьма неожиданные для себя же. Знакомьтесь:

Старший — Арсений. Младший — Ванечка.

Телеведущая Алена Мороз стала мамой двойни Фото: instagram.com/palenkaukr

На протяжение всей беременности ты активно работала. Как ты справлялась с рабочей загруженностью и что было самым сложным для тебя в это время?

Сидение без дела меня опустошает, а возможность работать и развиваться дает силы. Поэтому я держала кулачки за то, чтобы "быть в деле" как можно дольше. Самым сложным было отказываться от проектов на последних сроках.

Как ты и твой муж отреагировали, когда узнали, что ждете ребенка?

Мы давно планировали родительство, поэтому момент был желанным. Но wow-эффект все равно был, когда я узнала, что мы ждем двойню. Муж был в командировке, поэтому я позвонила ему по видеосвязи и тихонько записала его реакцию на эти новости. Так же я поступила с бабушками/дедушками. Думаю, детям будет интересно пересматривать эти моменты, когда они вырастут! Жаль только, что они не увидят мою реакцию...

Телеведущая Алена Мороз с мужем Фото: пресс-служба

Как сейчас выглядит твой стандартный рабочий день?

От основной работы я взяла паузу минимум в два месяца, чтобы понять, что это за новая жизнь и сколько в ней остается времени для рабочих дел. За первые недели жизни малышей мы поняли, что для возвращения в строй обязательно нужно привлекать няню. С остальными выводами не спешу — все слишком быстро меняется.

Вы с мужем заранее договаривались о воспитании детей и распределении обязанностей в родительстве?

Еще до беременности я предлагала согласовать и записать перечень ключевых правил о том, как мы планируем воспитывать детей. Я предполагала, что когда ударят в голову гормоны и родительские инстинкты, снизится наша способность принимать "нейтральные адекватные решения". Но, к сожалению, все посмеялись над моим занудством, и мы ничего не зафиксировали.

Телеведущая Алена Мороз с мужем Фото: пресс-служба

Какие наибольшие перемены произошли с тобой после рождения малышей?

Перемены начались задолго до появления малышей. Беременность позволила мне узнать себя с новой стороны. В эти месяцы я была спокойная, терпеливая, принимающая. Очень контрастирует с моим темпераментом, приятно было наблюдать за собой – такой.

Роды тоже стали открытием. Оказывается, мне настолько сложно терпеть боль, что я даже готова не держаться молодцом при других людях. Я кричала громче всех на этаже, плакала, пела и не переживала, что могу этим кого-то раздражать.

После родов пошел новый этап самопознания и притирок. Как удачно сказала моя коллега: "Родились не два мальчика, а как минимум четыре новые жизни: дети и вы с мужем. Вы теперь новые!".

Телеведущая Алена Мороз с мужем Фото: пресс-служба

Легко ли тебе быть работающей мамой?

В первые недели жизни детей я чуть не согласилась провести онлайн-фасилитацию. Но вовремя себя остановила. Я обещала детям, что, если они досидят в животике до нужной мне даты и дадут завершить важные дела, я потом возьму небольшую паузу. Они сдержали свою часть сделки, теперь нужно и мне сдержать обещание.

Что нужно знать женщинам, которые ждут или очень хотят двойню?

Придется поменять жилье. Дом без грузового лифта не подходит, так как в него не вмещается двухместная коляска. То же самое касается машины со стандартным багажником. Вас круглосуточно должно быть минимум двое. Одному с двойней первое время справляться невероятно сложно... Даже вдвоем с мужем это тяжело. Сложно даже с учетом того, что к нам на время переехала моя мама. Всю беременность вас будут запугивать повышенными рисками. Запаситесь здоровой порцией оптимизма и уверенностью в том, что вас эти все страшилки не касаются.

Остальное мне и самой только предстоит узнать.

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