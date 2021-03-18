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В шоу "Маска" появится новый загадочный герой

Сегодня, 16:23

В девятом выпуске появится Ворон

Уже два месяца каждую субботу грандиозное шоу "Маска" на телеканале "Украина", собирает всех зрителей у экранов телевизоров, чтобы всей страной разгадывать, какие знаменитости скрываются в фантастических костюмах. В прошлом выпуске рассекретили загадочного и сексуального Волка, который стал гостем шоу.

В девятом выпуске проекта на сцену выйдет новый загадочный герой – изысканный Ворон, который станет суперзвездным гостем "Маска".

Ворон
Ворон
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Мы создавали этот образ, точно не зная, какая звезда в нем будет скрываться, – раскрывает секрет дизайнер Леся Патока. – Поэтому этот костюм очень универсален – он может меняться как в ширину, так и в высоту. Перья для Ворона мы заказывали за границей, их там использовано не менее 1000 единиц. Все это мы клеили вручную, тщательно выкладывая каждое перышко".

К слову, для костюма Ворона дизайнер заказала три вида перьев разной длины. Головной убор – цилиндр с оригинальным оформлением – делали на заказ, а также специально отливали клюв и создавали огромные лапы.

Ворон
Ворон
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Зрители и звездные детективы увидят всего одно выступление и одну серию подсказок об этом герое, поэтому соответственно будет только один шанс догадаться, кто находится под этой маской. Но Ворон расскажет о себе факты, которые помогут раскрыть его личность.

"Все мы с чего-то начинали, и я так же должен благодарить судьбу за окружение, в котором формировалась моя личность. У меня есть нечто общее с рэпером Ярмаком, ученым Патоном и ведущим Мирошниченко, – признается Ворон. – А еще есть родственники – другие птицы. Кукушки – мои особые родственники. Я люблю танцевать. Вспомните, кто пел эту песню, и вы будете знать мое имя".

На грандиозной сцене телеканала "Украина" Ворон выполнит суперхит "Юра, прости" группы НЕАНГЕЛЫ и еще больше запутает детективов. Кто скрывается под этой маской – мужчина или женщина? Даже Андрею Данилко, который своим профессиональным глазом определяет пол звезды в костюме, на этот раз будет непросто. Но долго гадать зрителям не придется, ведь Ворон рассекретит свою личность сразу после выступления.

Ворон и Владимир Остапчук
Ворон и Владимир Остапчук
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Также в новом выпуске гипершоу "Маска" зрители увидят новые выступления абсолютно всех участников, оставшихся в шоу, – яркого Солнца, романтического Дракона, трогательного Жабеня, эпатажного Сома, веселого Буряка, эффектной Бабки, мужественного Носорога и невероятно милого Циклопа. Чем будут удивлять герои на этот раз? И кого из них рассекретят зрители?

Смотрите новый эпизод самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" в эту субботу, 20 марта, в 21:00 на телеканале "Украина".

Ранее мы рассказывали, что Андрея Данилко заметили в объятиях экстравагантной женщины.

Все подробности в спецтеме Все о шоу "Маска"

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