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Сразу три поколения: Лилия Ребрик опубликовала трогательное семейное фото

Сегодня, 12:51

Телеведущая вместе с семьей отправилась к родителям в Черновцы

Ведущая программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Лилия Ребрик новогодние праздники проводит с семьей. На Рождество украинская телеведущая вместе со своими мужем Андреем Диким и детьми приехала в Черновцы к родителям. Новыми фото ведущая поделилась у себя в Instagram.

Вся семья позировала у рождественской елки. Так Лилия опубликовала несколько семейных снимков с мамой, папой, дочками и собакой.

"Встреча с родителями – это всегда тепло, уютно и вкусно", – подписала фото Лилия Ребрик

Лилия Ребрик с семьей
Лилия Ребрик с семьей
Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Семья Лилии Ребрик
Семья Лилии Ребрик
Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Подписчики оставили много положительных комментариев. "Счастливая семья, даже собачка улыбается!", "Вы такие все положительные, смотришь на вас и душа радуется!", "Какие красивые фото", – написали в Сети.

Напомним, недавно Лилия Ребрик и ее муж Андрей Дикий отметили годовщину свадьбу.

Ранее мы рассказывали,что Лилия Ребрик решила немного поэкспериментировать с имиджем.

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