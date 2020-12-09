"Какая куколка": Лилия Ребрик показала волшебный новогодний образ (фото)

Телеведущая очаровала поклонников стильным аутфитом

Украинская актриса и ведущая "Ранку з Україною" на телеканале "Украина" Лилия Ребрик подарила поклонникам новогоднее настроение.

Она опубликовала несколько снимков в Instagram, показав стильный новогодний образ. На фото Лилия позирует в ярком наряде из сине-голубых пайеток и длинных серьгах в тон наряду.

"Как настроение? Уже новогоднее? Мне кажется, люди в этом году ускоряют праздник как могут, чтобы максимально приблизить предчувствие нового года, и чтобы уже старый 2020-й скорее завершился. Делитесь мгновениями своей жизни. Что уже сделали? Елку поставили, может, украсили? Подарки купили? Новогодние съемки для телеканала "Украина", – подписала снимки Лилия.

Лилия Ребрик Фото: instagram.com/liliia.rebrik

В ответ на публикацию Ребрик многие ее поклонники отметили, что в этом наряде ведущая выглядит превосходно.

"Какая куколка", "Лиля, вы как всегда сногсшибательны", "Выглядите обворожительно. Эти цвета прям ваши-ваши", "Лилечка, вы волшебны! Этот год был сложным. Хочется, чтобы следующий год для каждой семьи был счастливым", – написали поклонники Лилии.

А вот насчет праздника мнения разделились: одни уже вовсю готовятся, а у других совсем нет настроения.

Лилия Ребрик Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Ранее мы делали подборку звезд, которые уже украсили свои дома к праздникам и поставили елку. Мы также рассказывали, как встретить Новый год большой семьей.

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