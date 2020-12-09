Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Какая куколка": Лилия Ребрик показала волшебный новогодний образ (фото)

Сегодня, 20:48

Телеведущая очаровала поклонников стильным аутфитом

Украинская актриса и ведущая "Ранку з Україною" на телеканале "Украина" Лилия Ребрик подарила поклонникам новогоднее настроение.

Она опубликовала несколько снимков в Instagram, показав стильный новогодний образ. На фото Лилия позирует в ярком наряде из сине-голубых пайеток и длинных серьгах в тон наряду.

"Как настроение? Уже новогоднее? Мне кажется, люди в этом году ускоряют праздник как могут, чтобы максимально приблизить предчувствие нового года, и чтобы уже старый 2020-й скорее завершился. Делитесь мгновениями своей жизни. Что уже сделали? Елку поставили, может, украсили? Подарки купили? Новогодние съемки для телеканала "Украина", – подписала снимки Лилия.

Лилия Ребрик
Лилия Ребрик
Фото: instagram.com/liliia.rebrik

В ответ на публикацию Ребрик многие ее поклонники отметили, что в этом наряде ведущая выглядит превосходно.

"Какая куколка", "Лиля, вы как всегда сногсшибательны", "Выглядите обворожительно. Эти цвета прям ваши-ваши", "Лилечка, вы волшебны! Этот год был сложным. Хочется, чтобы следующий год для каждой семьи был счастливым", – написали поклонники Лилии.

А вот насчет праздника мнения разделились: одни уже вовсю готовятся, а у других совсем нет настроения.

Лилия Ребрик
Лилия Ребрик
Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Ранее мы делали подборку звезд, которые уже украсили свои дома к праздникам и поставили елку. Мы также рассказывали, как встретить Новый год большой семьей.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Супруга Петросяна vs его помощница: сравниваем образы Татьяны Брухуновой и Александры Скобцовой 5 стильных пуховиков и их аналогов для этой зимы (готовые образы) Мадонна сняла дерзкое видео в шляпах от украинского дизайнера
стиль наряд Лилия Ребрик
Реклама

Новости партнеров

Турецкая Кардашьян в раскованной позе показала свои достоинства
Турецкая Кардашьян в раскованной позе показала свои достоинства
Украиночка из новой ВИА Гры в мини показала, чем покорила Меладзе
Украиночка из новой ВИА Гры в мини показала, чем покорила Меладзе
Ароматный и наваристый. Как приготовить настоящий гороховый суп
Ароматный и наваристый. Как приготовить настоящий гороховый суп
Акторка Анна Саліванчук потішила шанувальників пікантними фотками
Акторка Анна Саліванчук потішила шанувальників пікантними фотками

Популярные статьи

Сегодня, 18:55Fun

Ханука-2020: дата, история и традиции праздника

Сегодня, 13:17Wellness

Борется с вирусами и улучшает память: диетолог рассказала о пользе граната

Вчера, 21:14Wellness

Сильная вспышка на Солнце спровоцирует серьезную магнитную бурю в ближайшее время

Вчера, 19:20Food

Рецепты на Новый год-2021: ТОП-10 лучших идей горячих закусок

Вчера, 16:15Шоу-бизнес

"Песня года" в России: какие украинские артисты приняли участие в концерте

Вчера, 05:25Психология

Гороскоп на сегодня 8 декабря: Тельцам придется решать нелегкую проблему, а Львы рискуют попасть в ловушку

7 декабряFood

Салаты из авокадо: ТОП-5 рецептов на любой вкус

7 декабряШоу-бизнес

Сын Наташи Королевой и Тарзана занялся танцами на пилоне. Пока говорит, что весело

7 декабряШоу-бизнес

Как живет звезда "Х-фактора" – Евгений Литвинкович? Мы разузнали

7 декабряWellness

Чем полезны финики для здоровья и как могут навредить

7 декабряШоу-бизнес

Как выглядит предполагаемая девушка Андрея Рыбака из "Холостячки": фото

7 декабряFood

Холодные закуски на Новый год-2021: семь праздничных рецептов

7 декабряEvents

День Екатерины: поздравления с именинами и Днем ангела

7 декабряFun

День святой Екатерины: что нельзя делать, гадания и приметы

7 декабряПсихология

Гороскоп на сегодня 7 декабря: Девы склонны к авантюрам, а Водолеям предстоит непростой выбор

6 декабряEvents

Гадания на Катерину 7 декабря: самые популярные предсказания на суженого

Новости партнеров

Рецепт фантастичної шарлотки
Рецепт фантастичної шарлотки
Чудова! Дочка 67-річної Кім Бессінгер показала її без макіяжу
Чудова! Дочка 67-річної Кім Бессінгер показала її без макіяжу
Несподівані рецепти картопляних дерунів
Несподівані рецепти картопляних дерунів
Ліза Глінська розкрила секрети приготування торта Карпатка
Ліза Глінська розкрила секрети приготування торта Карпатка
Деменция у пожилых: как противостоять старческой деменции
Деменция у пожилых: как противостоять старческой деменции
Жена изменяла легенде НБА с другим игроком, младше ее на 17 лет
Жена изменяла легенде НБА с другим игроком, младше ее на 17 лет
"Грязная баба": Известный продюсер плюнул в Кудрявцеву
"Грязная баба": Известный продюсер плюнул в Кудрявцеву
Что первое бросается в глаза мужчинам при общении с женщинами?
Что первое бросается в глаза мужчинам при общении с женщинами?

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять