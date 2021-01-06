Відразу три покоління: Лілія Ребрик опублікувала зворушливе сімейне фото
Телеведуча разом з сім'єю відправилася до батьків у Чернівці
Ведуча програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" Лілія Ребрик новорічні свята проводить з родиною. На Різдво українська телеведуча разом зі своїми чоловіком Андрієм Диким і дітьми приїхала до Чернівців до батьків. Новими фото ведуча поділилася у себе в Instagram.
Вся сім'я позувала біля різдвяної ялинки. Так Лілія опублікувала декілька сімейних знімків з мамою, татом, дочками і собакою.
"Зустріч з батьками – це завжди тепло, затишно і смачно", – підписала фото Лілія Ребрик
Підписники залишили багато позитивних коментарів. "Щаслива родина, навіть собачка посміхається!", "Ви такі всі позитивні, дивишся на вас і душа радіє!", "Які гарні фото", – написали в Мережі.
Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик і її чоловік Андрій Дикий відзначили річницю весілля .
Раніше ми розповідали, що Лілія Ребрик вирішила трохи поекспериментувати з іміджем.
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