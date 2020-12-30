Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Лилия Ребрик показала себя в образах очаровательной Снегурочки: фото

Сегодня, 17:33

Ведущей не раз приходилось играть подругу Деда Мороза

Актриса и ведущая "Ранку з Україною" Лилия Ребрик, которая сыграла главную роль в комедии "18-летний олигарх", показала редкие фото из юности.

В преддверии Нового года Лилия Ребрик вспомнила, как играла роль Снежинки в различных постановках. Забавно, что Снегурочка "преследовала" телеведущую всю жизнь. Лилия перевоплощалась в сказочную героиню в садике, а потом и в институте и даже в театре.

Лилия Ребрик в садике
Лилия Ребрик в садике
Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик в образе Снегурочки
Лилия Ребрик в образе Снегурочки
Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик в образе Снегурочки
Лилия Ребрик в образе Снегурочки
Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Мечта всех девочек у меня осуществилась быстрее, чем я этого успела потребовать! И "След" Снегурочки за мной долго тянулся. Я играла эту роль и в садике, и в школе, и в институте, я даже уже в театре работала и все равно была Снегурочкой, но тогда уже "на большой сцене" – в Молодом театре, в Украинском доме и во дворце Украина!", – написала Лилия Ребрик.

На последнем фото поклонники не узнали Лилию Ребрик. Тогда у ведущей волосы были темного цвета.

Ранее мы показали, как теннисистка поздравила с Рождеством невероятно пикантным фото.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
57 звезд, зрелищные номера и масштабные декорации: чем удивит украинцев телеканал «Украина» на Новый год Празднуем Новый год-2021 в Киеве. Готовый чек-лист лучших мероприятий 20 лайфхаков, как поднять новогоднее настроение
Лилия Ребрик звезды в детстве Новый год 2021
Реклама

Новости партнеров

Жена украинского голкипера снялась в бикини и поразила красотой
Жена украинского голкипера снялась в бикини и поразила красотой
На пляже в Мексике по-прежнему жарко. Жена Бойко повышает градус
На пляже в Мексике по-прежнему жарко. Жена Бойко повышает градус
Фігуриста Глое Кардашян у мікробікіні похизувалася формами
Фігуриста Глое Кардашян у мікробікіні похизувалася формами
Простий і смачний салат із маринованих грибів
Простий і смачний салат із маринованих грибів

Популярные статьи

Сегодня, 17:25Food

Как приготовить холодец на Новый год: ТОП-5 рецептов

Сегодня, 11:21Психология

Как правильно загадать желание на Новый год, чтобы оно сбылось: советы психологов

Сегодня, 10:42Food

Селедка под шубой: история и секреты приготовления новогоднего салата

Сегодня, 10:02Афиша

Лучшие фильмы про Новый год и Рождество 2020: выбор редакции

Вчера, 23:42Events

Предновогоднее полнолуние 30 декабря: особенности дня и что нельзя делать

Вчера, 18:56Fun

Игры и конкурсы на Новый год-2021 для детей и взрослых в домашних условиях

Вчера, 18:13Food

Как украсить блюда на Новый год-2021 Металлического Быка: идеи с фото

Вчера, 14:34Fun

Поздравления с наступающим Новым годом-2021 в прозе, стихах, смс, картинках

Вчера, 13:45Афиша

Доктор Ватсон, Дамблдор и американский дезертир : ТОП-5 незабываемых перевоплощений Джуда Лоу

Вчера, 12:23Fun

До и после ремонта: самые невероятные изменения в интерьере домов (фото)

Вчера, 11:51Food

Холодные закуски на Новый год-2021: восемь праздничных рецептов

Вчера, 05:09Психология

Гороскоп на сегодня 29 декабря: Овнам нужно быть терпимее, а Тельцам – критично взглянуть на свою жизнь

28 декабряШоу-бизнес

"Давно мечтала об этом": Настя Каменских о подарке Потапу на Новый год

28 декабряFood

Новогоднее меню 2021: ТОП-10 рецептов праздничных блюд

28 декабряFood

Как приготовить салат "Мимоза" на Новый год

28 декабряПсихология

Гороскоп на сегодня 28 декабря: Водолею нужно работать с информацией, а Рыбам – завершить все дела

Новости партнеров

Картошка с мясом по французски в духовке
Картошка с мясом по французски в духовке
3 найкращих новорічних закуски з риби
3 найкращих новорічних закуски з риби
«Как грустно я жила": Жена Дмитрия Комарова смешно его поздравила
«Как грустно я жила": Жена Дмитрия Комарова смешно его поздравила
Невероятная красавица и одна из лучших каратисток мира
Невероятная красавица и одна из лучших каратисток мира
И тесты не нужны: как самостоятельно обнаружить коронавирус
И тесты не нужны: как самостоятельно обнаружить коронавирус
Салат Бык на Новый 2021 год с курицей и ананасами
Салат Бык на Новый 2021 год с курицей и ананасами
Що приготувати на Новий рік 2021, аби не розгнівати Білого Бика
Що приготувати на Новий рік 2021, аби не розгнівати Білого Бика
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Главная красотка украинской легкой атлетики!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять