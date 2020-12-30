Лилия Ребрик показала себя в образах очаровательной Снегурочки: фото

Ведущей не раз приходилось играть подругу Деда Мороза

Актриса и ведущая "Ранку з Україною" Лилия Ребрик, которая сыграла главную роль в комедии "18-летний олигарх", показала редкие фото из юности.

В преддверии Нового года Лилия Ребрик вспомнила, как играла роль Снежинки в различных постановках. Забавно, что Снегурочка "преследовала" телеведущую всю жизнь. Лилия перевоплощалась в сказочную героиню в садике, а потом и в институте и даже в театре.

Лилия Ребрик в садике Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик в образе Снегурочки Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик в образе Снегурочки Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Мечта всех девочек у меня осуществилась быстрее, чем я этого успела потребовать! И "След" Снегурочки за мной долго тянулся. Я играла эту роль и в садике, и в школе, и в институте, я даже уже в театре работала и все равно была Снегурочкой, но тогда уже "на большой сцене" – в Молодом театре, в Украинском доме и во дворце Украина!", – написала Лилия Ребрик.

На последнем фото поклонники не узнали Лилию Ребрик. Тогда у ведущей волосы были темного цвета.

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