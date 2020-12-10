Лилия Ребрик стала послом просветительского проекта ЮНИСЕФ в Украине

Ее миссия – давать людям правдивую информацию про коронавирус, чтобы не сеять панику

Ведущая проекта "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Лилия Ребрик стала лицом большой коммуникационной кампании детского фонда ЮНИСЕФ против "инфодемии" вокруг коронавируса.

В рамках просветительского проекта миссия телеведущей – рассказать взрослым, что всевозможные фейки и слухи, которые активно распространяются в социальных сетях, интернетом, порождают "другой вирус", который является не менее опасным чем Соvid. На видео известная телеведущая призывает украинцев не стать его распространителями, а искать достоверную информацию о коронавирусе в надежных и официальных источниках.

Телеведущая Лилия Ребрик Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"На меня возложена ответственная миссия – это достучаться до сознания миллионов людей и рассказать им о вирусе "бреда", который очень мешает бороться с коронавирусом. Этот вирус живет в социальных сетях, в виде фейков, слухов. Своим участием я призываю взрослых не поддаваться различной бессмыслице и не давать вирусу возможность заполонять наши умы. Спасибо команде детского фонда ЮНИСЕФ за возможность быть причастной к актуальному и важному проекту в настоящее время", – отметила телеведущая Лилия Ребрик.

С участием Лилии Ребрик будет создан социальный ролик, который будет распространяться украинскими каналами и в сети интернет. Также посол проекта ЮНИСЕФ появится на 200 билбордах в разных городах страны и на рекламных постерах.

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