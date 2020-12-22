В стиле 30-х годов: Лилия Ребрик решила поэкспериментировать с имиджем

Телеведущая примерила наряды в стиле 30-х годов

Ведущая программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" Лилии Ребрик умеет удивлять не только своей растяжкой. На днях телеведущая поразила поклонников новым невероятным образом. На своей страничке в Instagram телезвезда опубликовала серию фото, на которых ее просто невозможно узнать.

Лилия примерила наряды в стиле 30-х годов. С помощью коротких игривых кудрей, тонких бровей и красных уст она создала очень элегантный и загадочный образ из прошлого века. Роскошное платье с блестками открывает декольте ведущей и обнажает стройные ножки. Дополняют наряд деликатные перчатки, атласные туфли, бусы и серьги из жемчуга и веер.

Лилия Ребрик Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Немного шика из 30-х. Везет мне работать с настоящими феями красоты, которые оденут тебя с иголочки, нарисуют, а ты ходи и чувствуй себя Богиней с другого века. Смотришь потом на фото: "Как будто ты и не ты..." Но это, пожалуй, и есть изюминка нашей профессии – быть разной и при этом оставаться собой. Но "ровно в полночь карета превратится в тыкву", и не представляете, какая радость затем влезть в любимые кроссовки и спортивный стиль – и шагом марш", – написала Лилия Ребрик.

Ведущая программы "Ранок з Україною" поинтересовалась у подписчиков, понравился ли им этот образ, те же оставили сотни восторженных комментариев и отметили, что в любом наряде телезвезда выглядит потрясающе.

Ранее мы рассказывали, что Лилия Ребрик показала стильный новогодний образ.

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