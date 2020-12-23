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"Это мой Дикий": Лилия Ребрик трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы

Сегодня, 13:00

Пара отмечает девятую годовщину свадьбы

Ведущая программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" Лилия Ребрик с супругом, хореографом Андреем Диким 23 декабря отмечают девятую годовщину бракосочетания. В этот день телезвезда на своей страничке в Instagram поздравила мужа с праздником и рассказала, что для нее значит любовь.

В этот зимний день девять лет назад Лилия Ребрик и Андрей Дикий поженились. Как вспоминает ведущая, они с любимым планировали расписаться тихо, а получилось на всю страну. Несмотря на напряженный съемочный график, сегодня телеведущая решила взять выходной, чтобы провести этот день с мужем. И это уже подарок для влюбленных, которые смогут насладиться друг другом.

Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким
Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким
Фото: instagram.com/liliia.rebrik

На своей странице в Instagram Лилия посвятила мужу трогательный пост, что для нее значит любовь.

"Любовь – это когда он учит тебя танцевать. Любовь – это когда свадьба вдвоем, но ваши друзья делают вам сюрприз и устраивают шумную вечеринку прямо под ЗАГСом. Любовь – это когда две дочери появляются на глазах у вас обоих. Любовь – это когда ты на ночных съемках или на гастролях, он далеко – с детьми, а ты все равно чувствуешь, что он рядом. Любовь – это когда ты плачешь от усталости, от нервов, от того, что все валится из рук, а он всегда находит нужные слова или просто молча обнимает. Любовь – это когда ты и хочешь поссориться, а не можешь, потому что... такая у нас удивительная любовь. Любовь – это когда нежно, смешно, спокойно, стабильно, это вулкан и тихая гавань. Любовь моей жизни – это мой Дикий! Не верю, когда пролетели эти девять лет. Люблю тебя! С нашей девятой годовщиной!" – написала Лилия Ребрик.

Ранее мы рассказывали, что поклонники не узнали Лилию Ребрик в новом образе.

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