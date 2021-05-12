Солистка Go_A переписывается с поклонниками из России: У нас много слушателей в Сибири

Оказалось, что у представителей Украины на "Евровидении-2021" есть немало поклонников в России, которые шлют музыкантам сообщения на украинском языке

Екатерина Павленко, солистка Go_A Фото: Скриншот из YouTube

Совсем скоро состоится первый полуфинал международного конкурса "Евровидение-2021", где выступят представители Украины – группа Go_A.

Перед началом музыкального состязания артисты не только активно репетируют, но и общаются с журналистами. В интервью украинскому Deutsche Welle солистка группы Go_A Екатерина Павленко рассказала не только о творчестве, но и о поклонниках.

Девушка призналась, что музыку Go_A любят и слушают в России, откуда пишут музыкантам теплые сообщения.

"У нас очень много слушателей в России. Они нам пишут очень приятные слова, и даже на украинском языке! Очень много сообщений получаем из Сибири. Нам пишут: "Мы ваши". Там же очень много украинцев осталось. Мы же не можем их не любить только из-за того, что они проживают на той территории", – поделилась Екатерина.

Группа Go_A Фото: instagram.com/go_a_band

Отметим, что подготовка к главному песенному конкурсу "Евровидение-2021" идет полным ходом. Участники уже в Роттердаме репетируют свои номера. Выступление украинской группы Go_A журналисты признали лучшим на первой репетиции международного конкурса.

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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