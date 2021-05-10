Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Евровидение-2021: Украина вошла в ТОП-10 по прогнозам букмекеров

Сегодня, 11:30

Первый полуфинал состоится 18 мая. На конкурсе нашу страну представляет группа Go_A, которая сейчас находится в Роттердаме и уже провела первую репетицию на сцене

На "Евровидении" Украину представляет группа Go_A
На "Евровидении" Украину представляет группа Go_A
Фото: eurovisionworld.com, eurovision.tv

Группа Go_A, которая уже отрепетировала свой номер на сцене "Евровидения" в Роттердаме, оказалась на 10 месте в рейтинге букмекеров.

Ставки меняются почти каждый день. Пока лидер в списке стран – Барбара Прави из Франции.

Вместе с Украиной и Францией в ТОП-10 также вошли Мальта, Швейцария, Италия, Болгария, Исландия, Литва, Кипр и Швеция. Рейтинг обновляется на сайте eurovisionworld.com.

Скриншот: eurovisionworld.com

Во втором десятке стран – Финляндия, Норвегия, Сан-Марино, Греция, Россия, Румыния, Израиль, Азербайджан, Бельгия и Хорватия.

Скриншот: eurovisionworld.com

Замыкает список представитель из Албании. Однако сегодня пройдет третий день репетиций, после которого рейтинг может кардинально измениться.

Скриншот: eurovisionworld.com

Предлагаем узнать, как прошла репетиция представительницы России на Евровидении, песня которой вызвала много споров среди ее соотечественников.

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Украинцы Go_A отправились в Роттердам на Евровидение: фото из аэропорта Alyosha пожелала Go_А, чтобы особый смысл их песни для Евровидения был услышан Какое место на Евровидении пророчат Украине — ставки букмекеров обновились
Go-A Евровидение 2021
Реклама

Новости партнеров

Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Андре Тан показал универсальное летнее платье
В сети сравнили звезд в купальниках и вечерних платьях. Фото
В сети сравнили звезд в купальниках и вечерних платьях. Фото
Камалия поставила на место Полякову
Камалия поставила на место Полякову

Популярные статьи

Вчера, 16:10Звездно

alyona alyona потроллила дочку судьи, которая назвала рэпершу конченной (видео)

Вчера, 13:52Звездно

Джамала оправдалась за свой комментарий под постом супруги Лещенко

Вчера, 09:00Фаново

Декоммунизация может убить "Родину-мать". Как возводился знаковый монумент Киева

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 9-15 мая: все знаки зодиака

Вчера, 05:20Фаново

Оригинальные поздравления с Днем матери в стихах и смс

8 маяФаново

Поздравления с Днем матери в прозе: красивые открытки и картинки

8 маяЗвездно

Каменских поздравила Потапа с днем рождения сексуальным признанием

8 маяВкусно

Чем удивить маму – три вкусные идеи из разных стран

8 маяФаново

День памяти и примирения: теплые слова и пожелания

8 маяЗвездно

Джессика покинула проект Холостяк-11 в 10 выпуске. Михаил Заливако назвал причину

7 маяЗвездно

Эпатажный рэпер Моргенштерн вызвал восхищение у лидера Ленинграда Сергея Шнурова

7 маяМодно

Внучка Ротару прогулялась по Нью-Йорку в колье за 580 тыс. гривен — такое же было у Грейс Келли

7 маяЗвездно

Холостяк Заливако подтвердил, что находится в отношениях. А в Сети назвали имя победительницы проекта

7 маяВкусно

Как достичь совершенства в выпечке – 7 важных лайфхаков

7 маяЗвездно

Участница Холостяка-11 жестко раскритиковала пост-шоу Как выйти замуж. Девушку вырезали из эфира

7 маяВкусно

10 неожиданных способов приготовления кабачков

Новости партнеров

Ленивые пирожки без теста: элементарный рецепт
Ленивые пирожки без теста: элементарный рецепт
Царские хоромы Лободы под Киевом показали журналисты: фото
Царские хоромы Лободы под Киевом показали журналисты: фото
Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
Билык шокировала откровением о больном брате: мурашки по коже
Билык шокировала откровением о больном брате: мурашки по коже
Астафьева похвасталась пышными формами в блестящем платье. Фото
Астафьева похвасталась пышными формами в блестящем платье. Фото
"Зараз покажу": українка з гігантським бюстом зачарувала фанатів
"Зараз покажу": українка з гігантським бюстом зачарувала фанатів
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять