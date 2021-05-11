Номер Go_A на первой репетиции Евровидения-2021 признали лучшим. Украина обошла даже Кипр

В Роттердаме продолжает кипеть активная подготовка к конкурсу. Во второй день репетиций украинские артисты впервые вышли на сцену показать свой номер и впечатлили журналистов

Go_A на репетиции в Роттердаме Фото: eurovision.tv

Выступление украинской группы Go_A, которая на днях вышла на сцену арены Ahoy и восхитила Италию и Грецию, было признано лучшим на первой репетиции "Евровидения-2021". По результатам голосования в пресс-центре Украина получила 81 балл, благодаря чему вышла на первое место с отрывом от других стран. Об этом артисты рассказали в своем Instagram-аккаунте.

Вчера в Роттердаме впервые показали свои номера девять участников, среди которых помимо Украины были Кипр, Мальта, Хорватия, Румыния, Израиль, Норвегия, Азербайджан и Бельгия. Go_A выступили с песней Shum, о скандале вокруг которой рассказали ранее.

Go_A на репетиции в Роттердаме Фото: eurovision.tv

После выступлений участников "Евровидения" журналисты проголосовали за своих фаворитов дня. Вот таким получился рейтинг:

Украина – 81 балл

Исландия – 78 баллов

Россия – 67 баллов

Греция – 63 балла

Кипр – 61 балл

Литва – 61 балл

Сербия – 50 баллов

Сан-Марино – 47 баллов

Хорватия – 46 баллов

Бельгия – 45 баллов

Смотрите видео репетиции Go_A на "Евровидении-2021":

Первый полуфинал "Евровидения-2021" состоится 18 мая.

Напомним, что по свежим данным Украина вошла в ТОП-10 по прогнозам букмекеров.

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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