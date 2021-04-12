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Максим Галкин показал архивное видео с молодой Пугачевой

Сегодня, 11:45

Смотрите, как певица выглядела в 1978 году

По случаю празднования Дня космонавтики Максим Галкин опубликовал архивное видео с Аллой Пугачевой, которая недавно снялась в клипе для фильма Чернобыль.

В ролике 1978 года, как написал Галкин, Алла Борисовна поет для космонавтов Георгия Гречко и Юрия Романенко. В том самом году Примадонне исполнилось 29 лет.

, (@maxgalkinru)

В комментариях к посту поклонники Аллы Пугачевой засыпали ее комплиментами: "Звезда на все времена", "Фантастический голос", "Какая красивая Алла", "Это невероятно трогательно и красиво".

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