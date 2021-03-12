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Соседов объяснил, почему Пугачева популярнее Ротару

Сегодня, 12:13

Музыкальный критик считает, что Примадонну в свое время удачно раскрутили

Несмотря на то, что сейчас Алла Пугачева не выступает, она все равно остается любимой певицей миллионов. По словам музыкального критика Сергея Соседова, такая популярность Примадонны это все грамотный пиар, а на самом деле в ней нет ничего особенного. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу "Ходят слухи".

Музыкальный критик считает, что певица стала такой популярной благодаря бывшему мужу Александру Стефановичу.

"И правда, что такого в ней было? Ничего! Она была такой же певицей, как и все остальные, как София Ротару, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова… Она нисколько не была их выше, но ей создали мифологию и создали очень грамотно", – сказал Соседов.

София Ротару и Алла Пугачева
София Ротару и Алла Пугачева
Фото: Instagram

Сергей добавил, что бывший муж Пугачевой лично утверждал все интервью певицы и рекомендовал работать на контрастах.

"Публика будет в шоке, у них в голове помутится. Ты должна их бросать из огня да в полымя. Ты должна быть вульгарная, нечесаная, размалеванная, чтобы все говорили: "Вот Пугачева какая пошлая". Но у нас через две недели "Голубой огонек", поэтому выходишь с идеальной прической, сидишь за роялем и поешь атмосферную песню "Эти летние дожди". Тогда публика ахнет: "Какая чистота!"… Ты должна все время удивлять — вот, что придумал Стефанович. И она на этом балансировала. Но по сути, это надувалово зрителей. Специально делалось, чтобы провоцировать", – рассказал Соседов.

Ранее мы рассказывали, в Сети появилось редкое фото Софии Ротару с Аллой Пугачевой.

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