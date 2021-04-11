Галкин показал редкое фото Пугачевой с ее дочками

Поклонники оценили новое фото

Не так давно Кристина Орбакайте опубликовала трогательное фото Аллы Пугачевой с внуками и детьми, которое было сделано на дне рождения внучки Примадонны Клавдии Земцовой. Теперь же Максим Галкин решил вспомнить яркое празднование и опубликовал редкое фото в Instagram, на котором Алла Борисовна со своими дочками – Кристиной Орбакайте и Лизой Галкиной.

На опубликованном снимке Примадонна и ее дочки за чем-то наблюдают. Примечательно, что разница между Кристиной и Лизой 42 года.

"Яркие и теплые воспоминания о дне рождения Клавочки", – написал Галкин.

Алла Пугачева с дочками Фото: instagram.com/maxgalkinru

Также он поделился фото, на котором дочка и внучка Алла Борисовны позируют вместе.

Клавдия Земцова и Лиза Галкина Фото: instagram.com/maxgalkinru

Поклонники оценили такие семейные кадры.

"Красивые и счастливые! Пусть все будет хорошо у деток!", "Какие вы все светлые, яркие. Умнички. У Аллы нежный взгляд", "Очень приятные люди, хорошая семья — это видно. А Аллу Борисовну очень любим!", "Как хорошо, когда большая семья!" – написали подписчики Галкина.

Пока Максим Галкин делится фото со дня рождения внучки Пугачевой, мы предлагаем пересмотреть яркие моменты самого загадочного украинского гипершоу "Маска".

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