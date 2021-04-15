Насколько хорошо вы знаете песни Аллы Пугачевой: тест на возраст
Сегодня, 13:00
Вставьте пропущенное слово в строку из песни Примадонны
15 апреля знаменитой певице Алле Пугачевой исполняется 72 года! На ее песнях выросло не одно поколение. Композиции певицы до сих пор поют в караоке и включают дома, чтобы поностальгировать.
А пока Алла Борисовна принимает поздравления, пройдите тест на знание ее песен.
Все, что нужно сделать – это вставить пропущенное слово в каждой строчке из песни.
Этот тест был создан для истинных поклонников творчества Примадонны. Давайте проверим, как хорошо вы знаете ее композиции!
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1/10
Не жалея ни о чем, Я тебя не жду назад, Я серебряным…Замету дорожку в сад.
дождем
песком
огнем
Песня "Золотая карусель". Правильный ответ – песком.
"Не жалея ни о чем,
Я тебя не жду назад,
Я серебряным песком
Замету дорожку в сад".
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2/10
Я — шут, я — Арлекин, я — просто смех Без имени и, в общем, без...Какое, право, дело вам до тех Над кем пришли повеселиться вы?
семьи
борьбы
судьбы
Песня "Арлекино". Правильный ответ – судьбы.
"Я — шут, я — Арлекин, я — просто смех
Без имени и, в общем, без судьбы.
Какое, право, дело вам до тех
Над кем пришли повеселиться вы?"
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3/10
Судьба, прошу, не пожалей добра, Терпима будь, а значит, будь... Храни меня, и под своей рукою. Дай счастья мне, а значит, дай покоя. Дай счастья мне, дай счастья мне, Той женщине, которая поет.
добра
щедра
стара
Песня "Женщина, которая поет". Правильный ответ – добра.
"Судьба, прошу, не пожалей добра,
Терпима будь, а значит, будь добра.
Храни меня, и под своей рукою.
Дай счастья мне, а значит, дай покоя.
Дай счастья мне, дай счастья мне,
Той женщине, которая поет".
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4/10
А я живу одна – такие вот дела, А все она взяла, и мужа увела. И он теперь живет с этой дурой – ..., Целует ручки ей, греет ножки ей.
крошкою
матрешкою
кошкою
Песня "Мадам Брошкина". Правильный ответ – крошкою.
"А я живу одна – такие вот дела,
А все она взяла, и мужа увела.
И он теперь живет с этой дурой – крошкою,
Целует ручки ей, греет ножки ей".
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5/10
Будь со мной мальчиком, Пушистым зайчиком, Хрупкою..., Или не будь со мной.
веточкой
белочкой
деточкой
Песня "Будь или не будь". Правильный ответ – деточкой.
"Будь со мной мальчиком,
Пушистым зайчиком,
Хрупкою деточкой,
Или не будь со мной".
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6/10
Миллион, миллион, миллион алых роз Из окна, из окна, из окна видишь ты, Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и..., Свою жизнь для тебя превратит в цветы.
до слез
всерьез
как из грез
Песня "Миллион алых роз". Правильный ответ – всерьез.
"Миллион, миллион, миллион алых роз
Из окна, из окна, из окна видишь ты,
Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез
Свою жизнь для тебя превратит в цветы".
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7/10
Две звезды – две светлых повести, В своей..., как в невесомости, Два голоса среди молчания, В небесном храме звезд венчание.
любви
судьбе
среде
Песня "Две звезды". Правильный ответ – любви.
"Две звезды – две светлых повести,
В своей любви , как в невесомости.
Два голоса среди молчания,
В небесном храме звезд венчание".
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8/10
Мало-помалу меркнет...свет, Мало-помалу праздник пойдет на спад. Я опоздала встретить с тобой рассвет, Может, успею встретить с тобою закат.
воскресный
весенний
небесный
Песня "Приглашение на закат". Правильный ответ – небесный.
"Мало-помалу меркнет небесный свет,
Мало-помалу праздник пойдет на спад.
Я опоздала встретить с тобой рассвет,
Может, успею встретить с тобою закат".
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9/10
Без меня тебе, любимый мой, Земля мала, как...! Без меня тебе, любимый мой, Лететь с одним крылом!
лодка
остров
лужа
Песня "Без меня". Правильный ответ – остров.
"Без меня тебе, любимый мой,
Земля мала, как остров!
Без меня тебе, любимый мой,
Лететь с одним крылом!"
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10/10
Разлук так много на земле и разных судеб, Надежду дарит на заре паромщик людям. То берег левый нужен им, то берег правый. Влюбленных много — он один...
солдат бравый
светит фарой
у переправы
Песня "Паромщик". Правильный ответ – у переправы
"Разлук так много на земле и разных судеб,
Надежду дарит на заре паромщик людям.
То берег левый нужен им, то берег правый.
Влюбленных много — он один у переправы."
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Ранее Максим Галкин показал архивное видео Аллы Пугачевой.
Все подробности в спецтеме Тесты
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