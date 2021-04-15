Насколько хорошо вы знаете песни Аллы Пугачевой: тест на возраст

Вставьте пропущенное слово в строку из песни Примадонны

15 апреля знаменитой певице Алле Пугачевой исполняется 72 года! На ее песнях выросло не одно поколение. Композиции певицы до сих пор поют в караоке и включают дома, чтобы поностальгировать.

А пока Алла Борисовна принимает поздравления, пройдите тест на знание ее песен.

Насколько хорошо вы знаете песни Аллы Пугачевой: тест на возраст Все, что нужно сделать – это вставить пропущенное слово в каждой строчке из песни. Этот тест был создан для истинных поклонников творчества Примадонны. Давайте проверим, как хорошо вы знаете ее композиции! Начать тест 1/10 Не жалея ни о чем, Я тебя не жду назад, Я серебряным…Замету дорожку в сад. дождем песком огнем Дальше 2/10 Я — шут, я — Арлекин, я — просто смех Без имени и, в общем, без...Какое, право, дело вам до тех Над кем пришли повеселиться вы? семьи борьбы судьбы Дальше 3/10 Судьба, прошу, не пожалей добра, Терпима будь, а значит, будь... Храни меня, и под своей рукою. Дай счастья мне, а значит, дай покоя. Дай счастья мне, дай счастья мне, Той женщине, которая поет. добра щедра стара Дальше 4/10 А я живу одна – такие вот дела, А все она взяла, и мужа увела. И он теперь живет с этой дурой – ..., Целует ручки ей, греет ножки ей. крошкою матрешкою кошкою Дальше 5/10 Будь со мной мальчиком, Пушистым зайчиком, Хрупкою..., Или не будь со мной. веточкой белочкой деточкой Дальше 6/10 Миллион, миллион, миллион алых роз Из окна, из окна, из окна видишь ты, Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и..., Свою жизнь для тебя превратит в цветы. до слез всерьез как из грез Дальше 7/10 Две звезды – две светлых повести, В своей..., как в невесомости, Два голоса среди молчания, В небесном храме звезд венчание. любви судьбе среде Дальше 8/10 Мало-помалу меркнет...свет, Мало-помалу праздник пойдет на спад. Я опоздала встретить с тобой рассвет, Может, успею встретить с тобою закат. воскресный весенний небесный Дальше 9/10 Без меня тебе, любимый мой, Земля мала, как...! Без меня тебе, любимый мой, Лететь с одним крылом! лодка остров лужа Дальше 10/10 Разлук так много на земле и разных судеб, Надежду дарит на заре паромщик людям. То берег левый нужен им, то берег правый. Влюбленных много — он один... солдат бравый светит фарой у переправы Дальше

Ранее Максим Галкин показал архивное видео Аллы Пугачевой.

Все подробности в спецтеме Тесты

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться