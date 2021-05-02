Соцсети в восторге от детей Аллы Пугачевой и их поздравления с Пасхой: видео

Примадонна опубликовала ролик с Лизой и Гарри, которые читают стихи и поют

Детей некоторых знаменитостей публика просто обожает. Не исключение и близнецы Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Ранее Лиза исполнила "Миллион алых роз" на французском языке, а теперь прочла пасхальное поздравление.

В Instagram-профиле Пугачева поделилась роликами с Лизой и Гарри, где те поздравляют всех с православным праздником.

Аллу Борисовну растрогала искренность дочери, что певица не сдержала эмоций в конце видео. "Ты моя радость!", – высказалась Примадонна.

Старания детей Пугачевой и Галкина не оставили равнодушными пользователей соцсети:

"Чудесная девочка"

"Боже, это до мурашек трогательно"

"Самые невероятные дети!"

"С праздником, чудесная православная семья"

"Какие милые"

Скриншот: instagram.com/alla_orfey

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