Соцсети в восторге от детей Аллы Пугачевой и их поздравления с Пасхой: видео
Примадонна опубликовала ролик с Лизой и Гарри, которые читают стихи и поют
Детей некоторых знаменитостей публика просто обожает. Не исключение и близнецы Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Ранее Лиза исполнила "Миллион алых роз" на французском языке, а теперь прочла пасхальное поздравление.
В Instagram-профиле Пугачева поделилась роликами с Лизой и Гарри, где те поздравляют всех с православным праздником.
Аллу Борисовну растрогала искренность дочери, что певица не сдержала эмоций в конце видео. "Ты моя радость!", – высказалась Примадонна.
Старания детей Пугачевой и Галкина не оставили равнодушными пользователей соцсети:
- "Чудесная девочка"
- "Боже, это до мурашек трогательно"
- "Самые невероятные дети!"
- "С праздником, чудесная православная семья"
- "Какие милые"
Ранее продюсер Константин Меладзе рассекретил необычное имя ребенка Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе.
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