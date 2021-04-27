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Известный продюсер показал редкое фото 17-летней Пугачевой

Сегодня, 17:56

В Сети появилось архивное фото Примадонны. Известный продюсер показал, как Алла Пугачева выглядела в 17 лет

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин, который ранее рассказал о депрессии Андрея Данилка, решил в Instagram поделиться архивными фото.

Он опубликовал редкий снимок Примадонны, на котором ей 17 лет. Рядом он прикрепил свое фото, сделанное в том же возрасте.

"Все спрашивают, а как мы выглядели с Аллой Пугачевой в семнадцать лет. Вот так", – подписал Разин архивные кадры.

Андрей Разин и Алла Пугачева
Андрей Разин и Алла Пугачева
Фото: instagram.com/razin_andrei_lm/

Стоит отметить, что у Андрея Разина и Аллы Пугачевой отношения были натянуты. Продюсер обвинял Примадонну , что она всегда была настроена против группы "Ласковый май".

Напомним, недавно Максим Галкин опубликовал архивное видео Аллы Пугачевой, на котором ей 29 лет.

Ранее в Сети обсуждали новый стильный образ певицы.

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