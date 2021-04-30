Супруга Холостяка Макса Михайлюка напугала страшными болями после родов (видео)

Даша Хлыстун поделилась деталями своего состояния после кесарева сечения. Девушке пришлось его сделать, хотя изначально планировались партнерские естественные роды

Супруга героя 10-го сезона шоу "Холостяк" Макса Михайлюка, который на днях впервые стал отцом, рассказала о тяжелых последствиях кесарева сечения. Изначально Макс и Дарья Хлыстун планировали партнерские роды естественным путем, но пришлось сделать кесарево. Теперь же Дарья колет обезболивающее, потому что страдает от болей.

В Instastories Даша опубликовала серию видео, в которых рассказала о своем самочувствии. Девушка сняла себя поздной ночью в палате родильного дома, и показала кроватку, где лежит ее дочь Ариана.

Дарья Хлыстун Фото: instagram.com/dasha_khlystun_

"Мне вкололи обезболивающее, потому что это кошмар какой-то. Не знаю, читаю ваши комментарии и те, кто пишет, что кесарево у них прошло и все было классно... Как можно, чтобы тебя разрезали, а потом ты проснулась и чувствовала себя как новая либо вообще ничего не чувствовала?" – сказала Даша Хлыстун.

Потом девушка с умилением показала, как рядом с ней спит ее новорожденная малышка.

Дарья Хлыстун рассказала о кесаревом сечении Видео: instagram.com/dasha_khlystun_

Даша Хлыстун и Макс Михайлюк начали общаться летом прошлого года и спустя пару недель стали парой. В феврале этого года стало известно, что герой "Холостяка-10" женился на Дарье. Тогда же появилась новость, что пара ждет первенца.

Ранее сообщалось, кто стал следующей героиней шоу "Холостячка-2".

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