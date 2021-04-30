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Супруга Холостяка Макса Михайлюка напугала страшными болями после родов (видео)

Сегодня, 16:05

Даша Хлыстун поделилась деталями своего состояния после кесарева сечения. Девушке пришлось его сделать, хотя изначально планировались партнерские естественные роды

Супруга героя 10-го сезона шоу "Холостяк" Макса Михайлюка, который на днях впервые стал отцом, рассказала о тяжелых последствиях кесарева сечения. Изначально Макс и Дарья Хлыстун планировали партнерские роды естественным путем, но пришлось сделать кесарево. Теперь же Дарья колет обезболивающее, потому что страдает от болей.

В Instastories Даша опубликовала серию видео, в которых рассказала о своем самочувствии. Девушка сняла себя поздной ночью в палате родильного дома, и показала кроватку, где лежит ее дочь Ариана.

Дарья Хлыстун
Дарья Хлыстун
Фото: instagram.com/dasha_khlystun_

"Мне вкололи обезболивающее, потому что это кошмар какой-то. Не знаю, читаю ваши комментарии и те, кто пишет, что кесарево у них прошло и все было классно... Как можно, чтобы тебя разрезали, а потом ты проснулась и чувствовала себя как новая либо вообще ничего не чувствовала?" – сказала Даша Хлыстун.

Потом девушка с умилением показала, как рядом с ней спит ее новорожденная малышка.

Дарья Хлыстун рассказала о кесаревом сечении
Видео: instagram.com/dasha_khlystun_

Даша Хлыстун и Макс Михайлюк начали общаться летом прошлого года и спустя пару недель стали парой. В феврале этого года стало известно, что герой "Холостяка-10" женился на Дарье. Тогда же появилась новость, что пара ждет первенца.

Ранее сообщалось, кто стал следующей героиней шоу "Холостячка-2".

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Источник: instagram.com/dasha_khlystun_
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