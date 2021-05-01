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Константин Меладзе рассекретил необычное имя ребенка Альбины Джанабаевой

Сегодня, 17:50

12 апреля Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева стали родителями. Это их третий общий ребенок

У 42-летней Альбины Джанабаевой и 55-летнего Валерия Меладзе уже трое общих детей. Теперь помимо двух сыновей пара будет воспитывать дочку.

Брат Валерия, известный продюсер Константин Меладзе, вокруг которого разгорелся секс-скандал, рассекретил имя племянницы.

"Я шестой раз дядя. Назвали Агата", – рассказал Константин в интервью, опубликованном на YouTube-канале программы Люди большого города.

Альбина Джанабаева в Instagram-профиле поделилась одной из первых фотографий с дочкой. Правда, малышку Агату на ней не видно. В кадре звездная мама запечатлена вместе с мужем Валерием, а их новорожденная дочка лежит в коляске.

Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

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Экс-солистка "ВИА Гры" Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе состоят в браке с 2014 года. У звездной пары уже есть два сына — Константин, который родился в 2004 году и Лука, появившийся на свет в 2014 году. Кроме того, у 55-летнего певца есть трое дочерей от первого брака.

Ранее Валерий Меладзе отреагировал на обвинения Ани Лорак в харассменте.

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