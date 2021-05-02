Принцесса Шарлотта выглядит не по годам взрослой: сравниваем портреты правнучки королевы

2 мая единственная дочь герцогов Кембриджских празднует 6-й день рождения. В сети опубликовали новое фото принцессы Шарлотты

Сегодня, 2 мая, Кейт Миддлтон и принц Уильям, которые недавно отметили годовщину свадьбы, празднуют день рождения своей дочери принцессы Шарлотты. Девочке исполнилось шесть лет, но она выглядит намного старше. Не верите? Взгляните на ее новый портрет.

Фото опубликовали в Instagram-аккаунте королевской семьи. "Желаем принцессе Шарлотте счастливого шестого дня рождения", – говорится в подписи.

Фото: instagram.com/theroyalfamily

Снимок Шарлотты сделала ее мама – Кейт Миддлтон, которая увлекается фотографией и часто снимает свою семью.

Дочь принца Уильяма запечатлена с распущенными волосами, в цветочном платье с пуговицами. Девочку в Сети сравнивают с самим принцем, а также с прабабушкой – Елизаветой II.

Не можем согласиться с последней мыслью, но то, что Шарлотта выглядит очень взрослой, – факт. Вот, для сравнения, ее прошлогодний портрет. Как быстро растут чужие дети!

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Ранее в Сети было опубликовано видео Кейт Миддлтон и принца Уильяма с детьми.

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