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Осадчая и Горбунов во второй раз станут родителями

Сегодня, 09:24

Для ведущей это третья беременность – одного ребенка она родила в первом браке, а второго – от Горбунова

Звездная пара Катя Осадчая и Юрий Горбунов вновь станут родителями. О пополнении в семье ведущая, которую давно подозревали в беременности, рассказала в программе "Світське життя", опубликованной в YouTube.

Первой из селебритис, заметившей округлый живот Осадчей, оказалась Оля Полякова, с которой Катя встретилась в Турции.

"Я так вижу, что тоже тебя могу поздравить? Или ты хорошо позавтракала? Или мне кажется?" — поинтересовалась Полякова.

Скриншот из видео

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"Да, мы с Юрой ждем пополнение. Не мама-героиня, но многодетная!" — сказала Осадчая.

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая поженились 3 февраля 2017-го. В том же году у них родился сын Иван. Телеведущая также воспитывает старшего сына Илью, которого родила в браке с бизнесменом и народным депутатом Олегом Полищуком.

Ранее певица Анастасия Приходько рассказала, как скрывала беременность.

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