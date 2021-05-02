Соцмережі в захваті від дітей Алли Пугачової та їхнього привітання з Великоднем: відео

Примадонна опублікувала ролик з Лізою і Гаррі, які читають вірші та співають

Дітей деяких знаменитостей публіка просто обожнює. Не виняток і близнюки Алли Пугачової та Максима Галкіна. раніше Ліза виконала "Миллион алых роз" французькою, а тепер прочитала пасхальне привітання.

В Instagram-профілі Пугачова поділилася роликами з Лізою і Гаррі, де ті вітають всіх з православним святом.

Аллу Борисівну так зворушила щирість дочки, що співачка не стримала емоцій в кінці відео. "Ти моя радість!", – висловилася Примадонна.

Старання дітей Пугачової і Галкіна не залишили байдужими користувачів соцмережі:

"Чудова дівчинка"

"Боже, це до мурашок зворушливо"

"Найнеймовірні діти!"

"Зі святом, чудова православна сім'я"

"Які милі"

Скріншот: instagram.com/alla_orfey

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