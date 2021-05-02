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Соцмережі в захваті від дітей Алли Пугачової та їхнього привітання з Великоднем: відео

Сьогодні, 14:51

Примадонна опублікувала ролик з Лізою і Гаррі, які читають вірші та співають

Дітей деяких знаменитостей публіка просто обожнює. Не виняток і близнюки Алли Пугачової та Максима Галкіна. раніше Ліза виконала "Миллион алых роз" французькою, а тепер прочитала пасхальне привітання.

В Instagram-профілі Пугачова поділилася роликами з Лізою і Гаррі, де ті вітають всіх з православним святом.

, ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

Аллу Борисівну так зворушила щирість дочки, що співачка не стримала емоцій в кінці відео. "Ти моя радість!", – висловилася Примадонна.

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, ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

Старання дітей Пугачової і Галкіна не залишили байдужими користувачів соцмережі:

  • "Чудова дівчинка"
  • "Боже, це до мурашок зворушливо"
  • "Найнеймовірні діти!"
  • "Зі святом, чудова православна сім'я"
  • "Які милі"
Скріншот: instagram.com/alla_orfey

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