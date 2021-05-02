Соцмережі в захваті від дітей Алли Пугачової та їхнього привітання з Великоднем: відео
Примадонна опублікувала ролик з Лізою і Гаррі, які читають вірші та співають
Дітей деяких знаменитостей публіка просто обожнює. Не виняток і близнюки Алли Пугачової та Максима Галкіна. раніше Ліза виконала "Миллион алых роз" французькою, а тепер прочитала пасхальне привітання.
В Instagram-профілі Пугачова поділилася роликами з Лізою і Гаррі, де ті вітають всіх з православним святом.
Аллу Борисівну так зворушила щирість дочки, що співачка не стримала емоцій в кінці відео. "Ти моя радість!", – висловилася Примадонна.
Старання дітей Пугачової і Галкіна не залишили байдужими користувачів соцмережі:
- "Чудова дівчинка"
- "Боже, це до мурашок зворушливо"
- "Найнеймовірні діти!"
- "Зі святом, чудова православна сім'я"
- "Які милі"
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