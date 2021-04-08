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СМИ выложили фото квартир и дома Меладзе и Брежневой. Эта парочка – настоящие мультимиллионеры

Сегодня, 14:20

Во владении Константина Меладзе и Веры Брежневой более пяти апартаментов в Украине

Продюсер Константин Меладзе и его супруга певица Вера Брежнева, которая недавно показала фото своей повзрослевшей 20-летней дочки, оказывается владеют немалым количеством недвижимости. У супругов есть четыре квартиры, два коммерческих помещения и трехэтажный дом в Киеве, не говоря уже о других странах.

В новом выпуске YouTube-шоу "Викриття" на YouTube-канале Новини. LIVE показали, как же выглядит роскошная недвижимость Меладзе и Брежневой и в каких районах находится.

Вера Брежнева и Константин Меладзе
Вера Брежнева и Константин Меладзе
Фото: instagram.com/meladzemusic

Оказалось, что одна из квартир звездной пары находится на Воздвиженке – новом элитном микрорайоне в историческом районе Киева. Вера Брежнева была одной из первых, кто приобрел там квартиру. И не одну, а сразу две, которые она объединила в пентхаус. В сумме апартаменты обошлись певице на сумму около 350 тысяч долларов (9, 8 миллиона гривен). Именно здесь супруги постоянно останавливаются, когда прилетают в Киев.

Дом, где находится квартира Веры Брежневой
Дом, где находится квартира Веры Брежневой
Фото: Скриншот из YouTube

Также сообщается, что у Веры Брежневой есть два коммерческих помещения в новостройках на Печерске.

Дом, где находится квартира Веры Брежневой на Печерске
Дом, где находится квартира Веры Брежневой на Печерске
Фото: Скриншот из YouTube

Но это не все. У певицы есть премиальная квартира в дореволюционном доме на улице Десятинной. В этой квартире целых пять комнат! Ну а цена такого жилища может достигать полутора миллионов долларов.

Дом на улице Десятинной
Дом на улице Десятинной
Фото: Скриншот из YouTube

У композитора Константина Меладзе есть апартаменты в ЖК "Бульвар фонтанов", которые он приобрел летом прошлого года. Цена – как минимум треть миллиона долларов.

Квартира Константина Меладзе в ЖК "Бульвар фонтанов"
Квартира Константина Меладзе в ЖК "Бульвар фонтанов"
Фото: Скриншот из YouTube

А еще у супруга Брежневой есть квартира в жилом комплексе премиум-класса "Скайлайн". Площадь апартаментов – 206 квадратных метров, которые стоили примерно 825 тысяч долларов.

Квартира Константина Меладзе в ЖК "Скайлайн"
Квартира Константина Меладзе в ЖК "Скайлайн"
Фото: Скриншот из YouTube

Помимо этого Константин Меладзе – владелец трехэтажого дома в Украинке, который находится недалеко от села Козин. В доме есть музыкальная студия, теннисный корт и даже причал для яхт.

Дом Константина Меладзе
Дом Константина Меладзе
Фото: Скриншот из YouTube

Ранее Вера Брежнева похвасталась плоским животиком в бикини на пляже.

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